ЖКХ

Общественники предложили освободить младенцев от платы за вывоз мусора

Общественная организация «Деловая Россия» предложила главе Минстроя Владимиру Якушеву снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми. По мнению авторов идеи, нужно ввести дифференцированные тарифы в зависимости от возраста, пишут «Известия».

Детей младше трех лет предложено полностью освободить от оплаты, а для дошкольников и младших школьников — ввести льготы.

Инициатива направлена на усиление социальной политики государства, она предложена в связи с реализацией нацпроекта «Демография» и в соответствии с национальной стратегией действий в интересах детей, сказано в документе.