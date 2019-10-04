ЖКХ

Программа капремонта в Псковской области за 2019 год пока выполнена лишь на 18%

И.о. гендиректора фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове назвал процент реализации программы капремонта за каждый год, по которому выполнили еще не все соответствующие работы.

«У нас работы за 2016 год выполнили примерно на 82%, за 2017 год - на 95,2%, за 2018 год - на 57,4%. Что касается 2019 года, работа только началась - около 18%», - отметил Виктор Иващенко.

Кроме того, и. о. гендиректора фонда капремонта региона добавил, что за 2017 год работу планируют в этом году закончить, а за 2019 - довести до максимальных показателей. Гость студии подчеркнул, что фонд ежегодно должен осваивать 430 - 460 миллионов рублей в отношении примерно 236 домов, и на сегодняшний день освоено около 80 % средств: примерно 380 миллионов рублей.

Помимо этого и.о. гендиректора фонда напомнил, что в программу капремонта входят 4710 тысячи многоквартирных домов, 36000 конструктивных элементов.