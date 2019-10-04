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Компания «Газпром газораспределение Псков» готова к работе в осенне-зимний период

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» завершили подготовку распределительного газового хозяйства Псковской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить надежное и безопасное газоснабжение потребителей региона в сезон максимальных нагрузок на газовую сеть, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

В ходе подготовки к отопительному периоду специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели приборное обследование на герметичность изоляции более 150 км стальных подземных газопроводов. Было обследовано 5 подводных переходов, 4 из них - отремонтированы, выполнен текущий ремонт 228 пунктов редуцирования газа. Кроме того, для защиты стальных газопроводов от коррозии газовики осуществили капитальный ремонт 3 и текущий ремонт 149 станций катодной защиты, покрасили 5 тыс. км газопроводов. К работе в период повышенных нагрузок подготовлен и спец.автотранспорт.

В преддверии зимнего периода была также усилена информационно-разъяснительная работа среди населения о недопустимости самовольного подключения к газовым сетям, о необходимости соблюдения правил безопасного использования газа в быту и о своевременном заключении договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

«В Псковской области газифицировано около 163,5 тыс. квартир и на данный момент договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования уже заключили 88% собственников. Хочу напомнить, что наличие данного договора является обязательным условием для осуществления поставки газа абоненту и значительно снижает риски угрозы здоровью и жизни людей, связанные с возможной технической неисправностью газового оборудования», - отметила главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.