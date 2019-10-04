ЖКХ

Виктор Иващенко о реализации программы капремонта: Среди всех регионов Псковская область - в середине

В отношении исполнения программы капремонта Псковская область, по сравнению с другими субъектами РФ, занимает средние позиции. Об этом и. о. гендиректора фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко сообщил 22 октября в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«В отношении реализации программы капремонта мы не самые плохие. Среди прочих регионов Псковская область - где-то в середине, - отметил Виктор Иващенко. - Следует отметить, что проблемы везде одинаковые: сосредоточенные вокруг финансовых средств, помощи собственникам и подрядных организаций. Жалобы одни и те же».

Также и.о. гендиректора фонда капремонта добавил, что, несмотря на несовершенства реализации программы, структура по капитальному ремонту, созданная министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, сохранила значительное количество домов в Псковской области.

«Возьмем Псков и Великие Луки. Вопросов много, но результаты есть», - подчеркнул Виктор Иващенко.

И.о. гендиректора организации отметил, что лидерами по реализации программы капитального ремонта в РФ являются Калининградская и Калужская области: «В этих субъектах - ощутимое финансовое вливание со стороны региона и федерации. Мы живем в других рамках финансовых возможностей. И наш губернатор ставил задачу сделать все, чтобы помешать разрушению фонда в рамках этих возможностей».