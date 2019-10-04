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Жители Псковской области задолжали Фонду капремонта полмиллиарда рублей

Единая квитанция по оплате за жилищно-коммунальные услуги может помочь повысить собираемость платежей, необходимых для деятельности организации. Такое мнение и.о. гендиректора фонда капитального ремонта региона Виктор Иващенко озвучил 22 октября в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

«Чтобы повысить собираемость платежей, сейчас мы пытаемся применить претензионно-исковую работу и единый платежный документ, - отметил Виктор Иващенко. - Говорят, на Сахалине процент собираемости достиг 98%. Поэтому мы предложили нашим муниципальным образованиям использовать единый платежный документ. Попробуем это реализовать в Острове и Великих Луках. Когда закончится отопительный сезон - попробуем все проанализировать и перейти к единому платежному документу».

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Со слов Виктора Иващенко, в Псковской области средняя собираемость платежей на капремонт варьируется от 65 до 80%. К концу 2018 года такой показатель собираемости составил - 86%, а на сегодняшний день - 78,5%. Однако средний параметр по стране - около 90%.

Также и.о. гендиректора фонда добавил, что среди муниципалитетов региона лидируют по этому показателю Пустошкинский район - 84,4%, Порховский район - 85%, Новосокольнический район - 90%, а также Псков и Великие Луки - больше 80%.

По данным сайта организации, приведенным за июнь, самый низкий процент - в Гдовском, Себежском, Стругокрасненском и Печорском районах.

«Если в целом, у людей есть понимание, что нужно собирать денежки и ремонтировать дома. Главы районов понимают. Поэтому тенденция по увеличению показателей есть, хоть и незначительная, - подчеркнул Виктор Иващенко. - Что касается муниципалитета с низкой собираемостью - возможно, на это повлияли неудачный опыт ремонтов, но первопричина - нехватка средств».

Кроме того, и.о. гендиректора фонда подчеркнул, что должники, чтобы погасить задолженность, могут воспользоваться рассрочкой на 2 года. Также добавил, что суммарная задолженность жителей региона, которую необходимо закрыть перед организацией, - 538 миллионов рублей.