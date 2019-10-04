ЖКХ

В Фонде капремонта Псковской области сообщили о своих основных текущих задачах

И.о. гендиректора фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, какие основные текущие задачи стоят перед организацией. По его словам, одна из основных задач - уменьшить срок составления проектно-сметной документации.

«Одна из основных задач, стоящих перед фондом, - уменьшить срок изготовления проектно-сметной документации. Эти мы занимаемся в этом году, - подчеркнул Виктор Иващенко. - В этом году актуализация программы капремонта - 236 домов - должна была завершиться 1 октября. Но, скорее всего, решения будут приняты 1 ноября. Затем - составление проектно-сметной документации, а это - около 3-5 месяцев».

И.о. гендиректора фонда капремонта подчеркнул, что если удастся сократить срок составления проектно-сметной документации, то работу по 2019 году можно будет начать уже в апреле 2020 года.

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«Еще одна главная задача - выбор подрядчика, что тоже занимает время», - добавил Виктор Иващенко.