ЖКХ

Жители дома-памятника обратились за помощью к председателю Собрания депутатов

Псковичка Светлана Шаехова обратилась к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову от имени совета дома № 5 по улице Горького. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» провел прием граждан в общественной приемной сегодня, 22 октября.

«Мы заложники памятника. Наш дом был построен почти 135 лет назад - в 1885 году. В 2002 году он был признан аварийным, нас должны были расселить, но вместо этого стали делать ремонт», - рассказала Светлана Шаехова.

В период с 2003 по 2014 год в доме заменили печное отопление на централизованное, провели горячую воду, выполнили частичный ремонт некоторых элементов, привели в порядок фасад, стены, окна, двери. И когда в 2014 году муниципальную программу «Жилище» сменила программа «Обеспечение жильем жителей города Пскова», о расселении уже не было речи - здание признали все-таки пригодным для проживания.

Но жители обещаний не забыли и не согласились с новой оценкой комиссии. «Мы бьем во все колокола, но нас никто не слышит», - пожаловалась посетительница приемной. По мнению жильцов, выполненные работы не могут иметь существенного значения, если не производилась замена перекрытий. При этом они обращают внимание на отваливающуюся с потолка штукатурку, сырость, повреждения лестницы в подъезде. «Мы не можем проживать в нашем доме, так как он изначально не предназначен для проживания», - уверена Светлана Шаехова.

Тем не менее, из раза в раз межведомственная комиссия, а только в 2019 году она выезжала на объект трижды, приходила к одному выводу - в доме жить можно.

Светлана Шаехова рассказала об отправленных письмах - вопросом дома с улицы Горького уже занимались в приемной президента и его полномочного представителя в округе, на областном и муниципальном уровне, в том числе и в прокуратуре.

К Ганзейским дням памятнику вновь обновили фасад и крышу. По мнению жильцов, ремонт выполнен некачественно - по оценке очередной комиссии, изъяны устранимы.

Александр Котов, изучив представленные документы, обратил внимание на право жильцов заказать независимую экспертизу в случае, если результаты других осмотров кажутся им бездоказательными.

По словам Светланы Шаеховой, экспертиза обойдется в 60-70 тысяч рублей, такие деньги живущим в доме пенсионерам не собрать. В то же время посетительница приемной отметила, что это здание представляет интерес для Епархии - дом изначально был построен при монастыре для церковных нужд. Однако по закону такая передача осуществляется на безвозмездной основе, и вопрос не решается - ни город, ни церковь не берутся за расселение жильцов.

Александр Котов пояснил Светлане Шаеховой, что юридическим основанием для расселения может служить только документ, свидетельствующий о непригодности здания для проживания. «В этом случае в аварийном состоянии должны быть несущие конструкции. Без такого заключения дальше двигаться нельзя, - подчеркнул спикер. - Но если дом таковым признали, он уже не подлежит эксплуатации, жить в нем нельзя ни нынешним, ни будущим владельцам недвижимости. Вопрос непростой. Я понимаю, почему вы до сих пор не получили ни от кого ожидаемого ответа».

Александр Котов пообещал изучить все полученные документы и направить Светлане Шаеховой ответ.