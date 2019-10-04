ЖКХ

Стали известны основные причины недовольства жителей проведением капремонта в Псковской области

И.о. гендиректора Фонда капитального ремонта (ФКР) Псковской области Виктор Иващенко назвал основные причины недовольства жителей проведением капремонта. Своими сведениями Виктор Иващенко поделился 22 октября, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Нередко жители возмущаются из-за погодных условий: из-за того, что заливает квартиры. Собственников возмущает отношение некоторых подрядчиков. Например, последние где-то что-то сделали неправильно, а дождь пошел - квартиру залило. Я понимаю, насколько это серьезно, когда в квартиру начинает вода протекать, - отметил Виктор Иващенко. - И мы работаем с подрядными организациями, чтобы все восстановили. Если не получается восстановить - агитируем жильцов, чтобы обращались в суд, и средства все возмещаем».

И.о. гендиректора ФКР области напомнил случай в доме № 4 на Набережной реки Великой, когда в процессе капремонта в помещения здания попал дождь, а подрядчик, в свою очередь, нагрубил собственникам: «Здесь надо понимать, что подрядная организация пришла осваивать деньги жильцов, и обижаться ей не надо. Вы - частная компания, которая работает для людей. Они вас наняли».

Виктор Иващенко напомнил, что отделение ФКР в течение 5-и лет несет ответственность за качество капремонта: находит недобросовестных подрядчиков и заставляет устранить их последствия недобросовестной работы. Кроме того, со слов и.о. гендиректора ФКР региона, если есть риск, что подрядчики пренебрегают безопасностью труда, - их проверяет Государственная инспекция труда в Псковской области, по собственников и сотрудников фонда.