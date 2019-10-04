ЖКХ

Парк «Экопрома» пополнился новой техникой

Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Псковской области - компания «Экопром» - приобрела еще две машины с задней погрузкой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

«Мы обновляем наш технический парк, стараемся переходить на европейские стандарты. С этим связано и приобретение мусоровозов с задней загрузкой, как это принято в странах Евросоюза. Боковую загрузку уже не используют», - отметил директор компании Сергей Пайст. Такая техника работает сегодня в 13 районах области, а также в Пскове, добавил он. Всего в техпарке «Экопрома» уже 30 заднепогрузочных машин.

«Субподрядчики в ряде районах области за этот год технику с боковой погрузкой поменяли на заднюю, понимая ее эффективность. Постепенно происходит переоборудование парка более чистым по сбору и экономически выгодным транспортом», - рассказал Сергей Пайст.

Напомним, что с начала работы в регионе компания ООО «Экопром» вложила в технику и имущество порядка 500 млн рублей. В зоне обслуживания регоператора находится более 500 тысяч жителей Псковской области.