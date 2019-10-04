ЖКХ

Директор «Экопрома»: Наша задача - к концу года обслуживать всю территорию Псковской области

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «ЭкоПром») намерен обслуживать к концу года всю территорию Псковской области. Об этом сообщил директор компании Сергей Пайст в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Работа компании вошла в штатный, плановый режим. Первоначальной задачей было вывезти мусор с территорий, откуда никогда не вывозили, сократить количество окружающих нас свалок», - отметил Сергей Пайст.

Директор компании подчеркнул, что сейчас она обслуживает около 500 тысяч человек и примерно 50% территории Псковской области.

«Наша задача - к концу года прийти к тому, чтобы к концу года обслуживать 100% территории региона, - добавил Сергей Пайст. - Сейчас мы слышим со стороны органов местного управления, что свалок действительно становится меньше. Есть ряд муниципальных образований, которые вместе с нами занимаются уборкой с мест накопления мусора. Кроме того, у нас регулярно обновляется техника».

Также директор «ЭкоПрома» подметил, что сейчас компания совместно с администрациями Псковского и Печорского районов работает над уборкой мусора на острове им. Белова.