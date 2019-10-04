ЖКХ

«ЭкоПром» начнет взыскивать долги с жителей Псковской области

ООО «ЭкоПром» планирует начать взыскивать долги за обращение с коммунальными отходами жителей Псковской области. Как сообщил 23 октября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор компании Сергей Пайст, с помощью судебных инстанций задолженность начнут взыскивать с 2020 года.

«Что касается должников среди физических лиц, то в течение этого года пенни зачисляться не будут, - отметил Сергей Пайст. - Но в ноябре мы планируем сделать рассылку по тем жителям, со стороны которых в течение 10 месяцев не было оплаты. Приведем все требования законодательства и напомним об ответственности».

Также директор «ЭкоПрома» добавил, что уже в 2019 году компания будет обращаться в судебные инстанции: «Со следующего года начнем взыскивать задолженность. А пока у людей есть возможность обратиться к нам, сделать корректировку. Так, у нас уже оплачивают долги в несколько тысяч рублей».

Напомним, «ЭкоПром» (филиал компании «Мехуборка») является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области.