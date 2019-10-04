ЖКХ

«ЭкоПром» заключил договоры на обслуживание почти с половиной юрлиц Псковской области

Директор ООО «ЭкоПром» Сергей Пайст предупредил об ответственности, которая коснется юридических лиц, если они не заключат договоры с регоператором по обращению с коммунальными отходами. О возможных последствиях он рассказал 23 октября в эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

«Юридические лица - как правило, основные источники отходов, которые не спрячешь на площадках многоквартирного дома. В числе тех, кто пользуется общедомовыми контейнерами - магазины и другие поставщики из сферы услуг. Работа в направлении юрлиц ведется», - отметил Сергей Пайст.

Со слов директора «ЭкоПрома», компания заключила соответствующие договоры с 4,5 тыс. из 10 тыс. юридических лиц Псковской области.

«В законе прописано, что все юридические лица должны заключить договор с регоператором. И в отношении тех, кто это не делает, - направляются обращения в прокуратуру», - добавил Сергей Пайст.

Директор «ЭкоПрома» подчеркнул, что, кроме того, компания направила соответствующие письма примерно 200 юрлицам, а с около 1,5 тысячи юрлиц проводит работу в этом направлении.

Напомним, «ЭкоПром» - филиал компании «Мехуборка» - региональный оператор по обращению с коммунальными отходами в Псковской области.