ЖКХ

В «ЭкоПроме» ответили на претензии УФАС о тарифах на вывоз мусора в Псковской области

Директор ООО «ЭкоПром» Сергей Пайст ответил на сообщение регионального УФАС о намерениях настоять на пересмотре тарифа на вывоз мусора в Псковской области. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове Сергей Пайст выразил несогласие с позицией антимонопольного ведомства.

«Мы хотели бы понять, в чем суть претензии? Это очень странная история. Разбирательство происходит около 6 последних месяцев. Кажется, в данном случае, задача федерального чиновника - не разобраться в теме, а постоянно ее подогревать. А люди по-разному реагируют на высказывания до вынесения решения», - отметил Сергей Пайст.

Кроме того, директор «ЭкоПрома» заострил внимание, что решение по вопросу, на которое нужно реагировать, - это решение суда.

«Думаю, там федеральный чиновник собирается на выборы, так начинается выборная компания. Может, в депутаты Госдумы или еще куда-то. Фактически все разговоры, которые сейчас формулируются, не имеют четких оснований. Нет каких-то конкретных ссылок на конкретную нормативную базу, а «нам так видится, - добавил Сергей Пайст. - Хотелось бы разговаривать о чем-то более конкретном!».

Также Сергей Пайст подчеркнул, что подобные заявления не проходят бесследно для компании: «Люди, когда читают эти замечательные посты и иные формы выражения мыслей, начинают сомневаться в законности реформы и перестают платить. Нам начинают поступать всевозможные письменные жалобы по этому поводу. И мне бы хотелось узнать у управления: будет ли оно помогать реализовывать реформу или действует в чьих-то интересах?».

Помимо этого, директор «Экопрома» напомнил, что заявление в управление поступило от общественной организации: «Это не участник рынка, и никакого отношения к сфере не имеет».

Напомним, 22 октября в УФАС по Псковской области вырезали несогласие с тарифной политикой компании «ЭкоПром». «ЭкоПром» - филиал компании «Мехуборка» - региональный оператор по обращению с коммунальными отходами в Псковской области.