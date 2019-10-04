ЖКХ

ФАС России не выявило нарушений в установленных тарифах псковского регоператора по обращению с ТКО

В соответствии с запросом ФАС России в целях рассмотрения признаков нарушения требований законодательства РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере обращения с ТКО при установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экопром» на 2019 год, комитетом по тарифам и энергетике 26 февраля 2019 года представлены запрашиваемые материалы в адрес ФАС России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе рассмотрения представленных документов по установлению предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2019 год ФАС России не выявило нарушений на момент установления предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.

По результатам проведенных проверочных мероприятий ФАС России установила, что фактические расходы регионального оператора в 2019 году на транспортирование ТКО ниже включенных в тариф по результатам конкурсных процедур.

Законодательством предусмотрен механизм корректировки необходимой валовой выручки очередного периода регулирования с учетом исполнения по статьям расходов за предыдущий период регулирования.

22 октября в режиме видеоконференции состоялось заседание комиссии ФАС России по рассмотрению споров и разногласий, связанных с установлением и применением регулируемых цен (тарифов) с участием представителей Комитета.

В ходе предварительного обсуждения ФАС России озвучило, что комитету будет направлено предписание, в котором будет указано на необходимость при установлении единых тарифов на услугу регионального оператора на 2020 год скорректировать необходимую валовую выручку регионального оператора с учетом перерасчета фактических расходов на транспортирование ТКО за 2019 год.

До настоящего времени административных дел в отношении комитета не возбуждено.