ЖКХ

Вопрос о размере взноса на капремонт на 2020 год рассмотрят на октябрьской сессии Псковского областного Собрания

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес в Псковское областное Собрание проект постановления «О согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2020 год». Размер ежемесячного платежа предложено увеличить, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Минимальный взнос на капремонт для жителей домов без лифта в следующем году может повыситься на 27 копеек и составить 7,08 рублей за квадратный метр. В оборудованных лифтами многоэтажках – 8,25 рублей за квадратный метр, предложенное повышение для этой категории жилых домов по сравнению с текущим годом составляет 31 копейку.

В пояснительной записке к документу, указано, что минимальный размер взноса определён на основании расчётного значения платежа, который обеспечит, при условии его ежемесячного внесения в течение всего срока реализации региональной программы капитального ремонта, финансирование перечня минимально необходимых услуг и работ по капремонту без привлечения финансовой бюджетной поддержки, а также с учётом инфляционных процессов и принципа доступности размера взноса для граждан. Относительно 2019 года предложенное увеличение составляет 3,9 процента, год назад повышение было утверждено в размере 4,7 процента.

Напомним, что согласование депутатами регионального парламента минимального размера взноса на капремонт предусмотрено нормами закона «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области».

Предварительно проект постановления будет рассмотрен комитетом по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.