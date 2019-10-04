ЖКХ

Жить нельзя, но можно

Крысы и мыши, дыры в полу и черная плесень, плитка «Мечта» и боязнь обрушения стен... Это не цитата из оптимистичной панковской песни, а реальность жизни более чем 1000 псковичей. Согласно статистике портала gosjkh.ru, в нашем городе на сегодня в аварийном состоянии находится 66 домов, общей площадью порядка 17000 кв.метров.

В каком-то смысле жителям этих домов повезло: рано или поздно в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» им предоставят нормальные квартиры. А вот псковичам, живущим в старых или ветхих домах, которые по различным причинам в список аварийных не включены, не повезло вообще от слова совсем. «Вы сами довели свой дом до такого состояния», «Люди живут в квартирах хуже вашей и не выступают» - чего только не приходится им слышать в попытках отстоять свое право на безопасное комфортное жилье. Вот лишь два ярких примера - два дома, где жители стали заложниками обстоятельств и несовершенства российского ЖКХ-законодательства.

Он же памятник! Горького, 5

На симпатичном двухэтажном особнячке, расположенном рядом с памятником ЮНЕСКО собором Иоанна Предтечи, красуются цифры: 1885. Да чтоб любой из нас так хорошо выглядел в его годы! Для этого надо всего ничего - побывать под капельницей капремонта.

Дом этот, как и собор, - тоже памятник, правда, всего лишь регионального значения. И если сейчас он обозначен как «жилой», то в позапрошлом веке он воспринимался как строение для обслуживания хозяйственных нужд: здесь находились мастерская по производству свечей, просфорня, конюшня, баня, прачечная, несколько кладовых, а на верхних этажах размещались кельи игуменьи Иоанна Предтечи Ивановского монастыря Агнии.

После Великой Отечественной войны горожан заселяли на любые свободные площади. Не стал исключением и дом на Горького, 5: на тот момент отсутствием электричества, канализации, газа и тепла никого было не удивить. Но временное жилье стало домом для десятков псковичей на долгие годы.

Светлана Шаехова переехала сюда в 80-х и стала, по своим же словам, экспонатом в историческом доме, пережив здесь перестройку, развал страны, пожар в 2000-м и приезд главы города Ивана Цецерского в 2018-м. Она рассказывает о доме как врач на консилиуме: вот хлипкая межкомнатная дверь в подъезд, вот крутая лестница, на которой рискуешь свернуть голову, вот дыры в другом лестничном пролете, там у нас - прорехи в полу и стены с облупленной краской, а здесь - гипсокартоновые заплаты, прикрывающие трещины в стенах. Через маленький тамбур попадаем в уютную, но только на первый взгляд, квартиру: стены неровные, из-за этого и обои отклеиваются, и мебель стоит с креном, пол - «зыбкий» (такое слово употреблено в одном из официальных документов). В ванной зияет дыра, через которую в квартиру бегут крысы и мыши. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо...

По данным на 1997 год общий износ здания составил 44%. Спустя три года Межведомственная комиссия, в которую вошли представители администрации и домоуправления, признали: по санитарно-гигиеническим условиям и планировке помещений дом не пригоден для постоянного проживания. При этом здание, являющееся памятником архитектуры, требует капитального ремонта. В 2002 году Распоряжением администрации города Пскова здание официально было внесено под номером 26 в список домов, подлежащих расселению в первоочередном порядке.

В период с 2003 по 2014 годы в доме было проведено централизованное отопление и горячее водоснабжение, проведен частичный ремонт крыльца и отмостки здания, выборочный ремонт кровли, обновлена электропроводка.

В декабре 2013 года жильцы пришли на прием к Ивану Цецерскому в Общественную приемную партии «Единая Россия» с вопросом, когда же их дом, наконец, расселят, и получили официальный ответ: в 2015 году - при наличии достаточного финансирования. Более интересен ответ Дмитрия Быстрова, бывшего в то время председателем Комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ. Он повторяет формулировки главы города о непригодности и капремонте, но при этом подчеркивает: «дом не признан аварийным в установленном законодательством порядке».

Не исключено, что эта юридическая казуистика сыграла не последнюю роль в дальнейших мытарствах жильцов Горького, 5: по результатам обследования в 2014 году Межведомственной комиссией по признанию многоквартирного дома аварийным, Горького, 5 был окончательно и, судя по всему, бесповоротно признан пригодным для проживания, но требующим капремонта. А значит, был выдворен из очередей расселения. В 2015 году собственники подписали протокол решения о проведении капремонта (кстати, согласно закону, его начали бы даже без решения собственников - спустя три месяца после извещения домоуправлением).

В 2018 году приступили к капремонту. И тут произошел казус. Подрядчик, выполнявший кровельные работы, обнаружил, что балки - гнилые. Об этом доложил в домоуправление, которое, в свою очередь, известило о конфузе администрацию. Но не будешь же из-за этой ерунды капремонт останавливать: сказано крыть - будем крыть. На все жалобы жильцы получали один ответ: гнили в балках не обнаружено. Такой же ответ был получен Светланой Шаеховой в декабре 2018 года относительно лагов пола. Глава города Иван Цецерский даже в подвал дома спускался, чтобы проверить, насколько там все сгнило. После его письма в адрес домоуправления лаги укрепили подпорками.

Важно отметить, что согласно действующему законодательству, в рамках работ по капремонту замена балок и лагов не выполняется. По официальной версии, такой ремонт и не нужен дому на Горького 5: срок годности этих конструкций составляет 60 и 50 лет. Вспоминаем цифры на фасаде и считаем: нормы уже превышены в несколько раз (у жильцов есть заключение историка-архитектора о том, что ремонтно-реставрационные работы в этом доме не выполнялись).

В 2019 году жильцы на Горького, 5 трижды выезжала Межведомственная комиссия (один раз - по предписанию прокуратуры). Во всех случаях резолюция была одинаковой: основания для признания дома аварийным отсутствуют.

Несколько выбивается из монотонного потока документов ответ Комитета по строительному и жилищному надзору Псковской области, представители которого произвели визуальный осмотр дома в марте 2019 года. Цитируем документ за подписью Валерия Полупанова: «По мнению Комитета, межведомственной комиссией не дана объективная оценка состояния конструктивных несущих элементов здания, в связи с чем нельзя считать выводы межведомственной комиссии об отсутствии признаков аварийности обоснованным... Данное заключение комиссии, созданной при органе МСУ, может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке».

Получается, дом остался 135-летним, ему просто сделали пластическую операцию, кое-где подрихтовали и хорошенько накачали гилуаронкой. И реснички накрасили.

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Упорные жильцы не оставляют надежды на то, что им удастся добиться правды. Они отправили жалобу в Москву на имя министра МЧС РФ Владимира Пучкова, рассказали о ситуации в обращении к авторам передачи «Человек и закон».

К поискам решения проблемы с домом на Горького, 5 подключилась и Псковская епархия, которая может вернуть этот дом в собственность РПЦ согласно соответствующему закону президента. Но на свои запросы игумен Савво-Крыпецкого монастыря получает от администрации города те же ответы, что и Светлана Шаехова: дом жилой, в прекрасном состоянии.

Кстати, цена вопроса - порядка 22 млн рублей. Такую цифру озвучивали жильцам, когда шла речь о расселении.

С видом на выгребную яму: Советской Армии, 8

За последние девять лет дом №8 по улице Советской Армии переходил от одного домоуправления к другому 5 раз. Мистика здесь ни при чем. Просто разваливающийся заросший плесенью дом без вентиляции, канализации и газа не нужен никому. Тем не менее признать его аварийным ни у кого рука не поднимается: комиссии, которые осматривают дом, регулярно признают его пригодным для проживания, но требующим капремонта.

«Наш дом как пятно, как изгой, - говорят жильцы. - В доме 7 квартир, одна заколочена, потому что там уже обрушены стены, печка и полы. В каждой квартире плесень. Приходится с открытой форточкой спать. Люди болеют: постоянно аллергия, простуды, бронхиты. Гниет мебель и бытовая техника. Есть заключение санэпидстанции о том, что в доме превышена влажность. Рядом с домом находится железная дорога - шумы с нее выше предельно допустимого максимума».

В двух квартирах нет туалетов. Жильцы используют сортир типа «ведро» и выливают все на улицу, благо выгребные ямы - прямо перед домом. Грунтовые воды регулярно откачивают, но вода опять набирается и идет под фундамент. Провести центральную канализацию невозможно: рядом расположена железная дорога и по нормативам строительства прокладывать коммуникации там запрещено. С газом - тоже проблема: квартиры находится в собственности, поэтому «голубой цветок» жильцам предлагают приобрести за свой счет.

Что тут ремонтировать? - удивляются жители. «Мы когда покупали квартиру, нам говорили, что дом стоит в очереди на капремонт, и нам все подведут (проведение коммуникаций в капитальный ремонт многоквартирных домов не входит - от ред.), - говорит одна из собственниц. - Если бы мы знали, что здесь все так плохо - искали бы что-то другое. Нам теперь говорят, мол, вы сами виноваты, что довели до такого состояния. А здесь сколько жильцов было до нас? Когда выбивало свет, я просила, чтобы хоть за свой счет сделали электрику. Они принимают заявление - и перекидываются потом бумажками из одного домоуправления в другое. Нет никаких условий для нормальной жизни. Кому еще жаловаться - не знаем, уже ко всем обращались».

По словам активистов дома, независимое заключение экспертов «Москэпертиза-Псков» свидетельствует о том, что в доме жить нельзя. Ремонтировать его тоже нерентабельно, так как в здании разрушается фундамент. Гидроизоляция и все необходимые работы обойдутся дороже, чем расселение жильцов.

Тем не менее из года в год Межведомственные комиссии выносят вердикты о том, что жить в доме №8 по Советской Армии можно. И в очередь на капремонт ставят. Потом снимают. И снова ставят. И снова снимают.

В итоге жители решили идти в суд. Их заявление удовлетворили: суд пришел к выводу, что решение комиссии вынесено неправомерно, так как они обследовали дом, а заключение дали по помещениям. «Этот суд мы выиграли, - говорят жители, но без особенного энтузиазма. - Теперь комиссия придет к нам еще раз. Мы уже устали от этих комиссий - все бессмысленно. Что толку? у них вся информация в компьютерах есть. Все фотографии. Они не примут решения об аварийности дома. Им выгоднее сделать капремонт. Как люди живут - никто на это не смотрит. Нам просто сказали: поставьте на улице туалеты и живите».

«Ничто не вечно под луной», - писал в одном из сонетов Шекспир, не знавший, что все можно исправить суровым российским капремонтом.

Интересно, что бы написал великий классик, если бы жил на Советской Армии, 8? «Не дышите. Когда вы дышите - у вас плесень заводится».

PS: Эксперты в сфере ЖКХ, к которым мы обращались за просьбой прокомментировать данные случаи, воздержались от оценки действий жильцов и администрации города.

Елена Никитина