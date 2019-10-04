ЖКХ

С острова им. Залита после субботника вывезли свыше 30 кубометров мусора

На острове им. Залита сегодня, 24 октября, прошел субботник по уборке территории и свалки на северной части острова. Организаторами мероприятия выступили администрация района совместно с региональным оператором по обращению с ТКО - «Мехуборкой».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, к субботники привлекли 18 волонтеров, двух специалистов районного «Центра развития творчества детей и молодежи Псковского района» района, шесть представителей «Мехуборки», а также трех местных жителей.

По итогам работ собрано и вывезено на материк более 30 кубических метров мусора.



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Добавим, что мероприятие состоялось по итогам визита на остров им. Залита губернатора Михаила Ведерникова.