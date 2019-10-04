ЖКХ

Районы Псковской области должны получить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 ноября

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главам муниципальных районов и городских округов до 15 ноября получить паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Сейчас из 26 муниципалитетов только восемь имеют паспорта готовности к отопительному сезону. Все замечания по линии Ростехнадзора должны быть устранены в срок до 1 ноября, и к 15 ноября все муниципальные образования должны получить паспорта готовности», - сказал Михаил Ведерников и добавил: «Эта работа должна находиться на вашем личном контроле».

Сегодня в зоне риска Куньинский, Усвятский, Дедовичский, Пыталовский и Островский районы. «Если не будете справляться сами, связывайтесь со мной, с Василием Викторовичем (Осиповым, заместителем губернатора – от ред.) в рабочем порядке - будем смотреть, чем помочь, но готовность региона должна быть 100%», - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что по решению главы региона Михаила Ведерникова отопительный сезон в Псковской области начался досрочно - 20 сентября. Ускоренное подключение объектов социальной сферы и жилья к теплоисточникам было связано с серьезным понижением температуры воздуха. В настоящее время отопительный сезон проходит в штатном режиме, аварий на объектах ЖКХ не зафиксировано.