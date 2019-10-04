ЖКХ

Псковичам рассказали, как составить хороший договор с управляющей компанией

Псковское отделение «Ассоциации юристов» провело очередной семинар, на котором участники учились составлять хороший договор с управляющей компанией. В качестве эксперта на семинаре выступил председатель исполнительного комитета псковского отделения Ассоциации юристов, директор управляющей компании Дмитрий Гусаков, рассказали Псковской Ленте Новостей в организации.

В начале выступления он отметил, что «Свою управляющую компанию нужно знать в лицо, а грамотное составление договора управления позволит иметь представление о том, за что отвечает УК и что можно от нее требовать, а за что владелец должен заплатить отдельно.

Эксперт также указал на то, что договор заключается на основании общего собрания собственников отметив, что именно на условиях указанных в решении общего собрания, а не на условиях, которые может навязывать УК; договор обязательно заключается в письменной форме с каждым собственником помещения и для всех собственников устанавливаются одинаковые условия; он должен быть составлен простым и понятным языком; в обязательном порядке указываются реквизиты сторон; заключается договор на срок от одного года до пяти лет.

По окончании основной части мероприятия все желающие смогли получить индивидуальные правовые консультации.

Напомним, проект «ЖКХ - право знать» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Основанная цель проекта - создание алгоритма действий для решения правовых проблем граждан в сфере ЖКХ.

По вопросам участия в семинарах обращаться по телефону 8 953-235-67-67.