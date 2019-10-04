ЖКХ

«Горводоканал» проводит конкурс на бурение скважин в Псковском районе по проекту «Чистая вода»

Псковское муниципальное предприятие «Горводоканал» проводит конкурс на бурение скважин в Псковском районе - на месте строительства подземного водозабора - на участке у деревней Солоново и Великое Село. Такое лот организация разместила на сайте госзакупок. Начальная цена контракта - примерно 20,7 миллионов рублей, 2,07 из которых - из собственных оборотных средств, а 18,6 - за счет средств гранта по проекту «Чистая вода для регионов программы», в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014 - 2020».

Эти работы - по строительству второго пускового комплекса первого этапа подземного водозабора мощностью 30 тысяч кубометров, в частности - по выполнению контракта «Бурение скважин», реализуемого по проекту «Чистая вода для регионов программы» (по программе приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014 - 2020» проекта «Реконструкция сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения г. Пскова. Контракт 1. Строительство водозабора подземных вод. 1 этап 2 очередь».

По данным, указанным в документации на сайте, в перечне работ: водозабор из скважины 7/6Н, строительство павильона скважины 7/6Н, отопление и вентиляция павильона скв. 7/6Н, водозабор из скважины 7/IV, строительство павильона скважины 7/IV, отопление и вентиляция павильона скважины 7/IV.

Дата начала срока подачи заявок - 22 октября. Окончания - 1 ноября. Начало выполнения работ - с момента заключения договора.

Планируется, что работы займут не больше 120 дней.