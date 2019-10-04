ЖКХ

Наталья Федорова: У Псковского района выстроен конструктивный диалог с регоператором ТКО

У Псковского района выстроен конструктивный диалог с регоператором по обращению с ТКО. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Она констатировала наличие в Псковском районе проблемы с несанкционированными свалками и сообщила, что главы сельских поселений регулярно взаимодействуют с органами МВД, прокуратурой, осуществляют выезды с целью контроля. Зачастую собственники даже не знают, что на их территории образовалась несанкционированная свалка, поэтому очень важна профилактическая работа, считает Наталья Федорова.

«На каждом совещании мы поднимает этот вопрос. Он постоянно на контроле», - пояснила она.

Также она обозначила, что у жителей района остались проблемы с квитанциями по вывозу мусора - их доставка, неправильные сведения, которые зачастую сложно устранить. А в некоторых населенных пунктах есть необходимость установки дополнительных мусорных контейнеров. В то же время Наталья Федорова пояснила, что у района с регоператором по обращению с ТКО выстроен конструктивный диалог.

На Талабских островах установлены две площадки для сбора ТКО, по словам главы района, вывоз мусора осуществляется регулярно.