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ЖКХ

Евгений Седов: Возникающие вопросы власти Палкинского района решают с «Экопромом» совместно

28.10.2019 17:15|ПсковКомментариев: 0

Глава Палкинского района Евгений Седов удовлетворен работой с региональным оператором по обращению с ТКО в Псковской области компанией «Экопром». Большая часть проблемных точек в муниципалитете приведена в порядок, отметил он.

«Еще до ее официального старта реформы мы вместе с сотрудниками регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ездили по району, выбирали места под контейнерные площадки, думали над маршрутизацией вывоза отходов, решали другие вопросы», - рассказал глава муниципалитета. Установка новых контейнеров началась в конце 2018 года и продолжается.

«Конечно, не обошлось без сложностей, -  отметил Евгений Седов - Но я в таких случаях всегда привожу пример с машиной, которая застряла в грязи: бы ее вытащить надо собраться всем вместе. Так и здесь. Мы проводили и проводим информационную работу с населением, подключились главы волостей, координацией процесса занимается районная администрация. Есть некоторые вопросы, но они большей частью касаются начисления платы за услугу. В целом же работу компании оцениваем положительно».

Напомним, что ООО «Экопром» является «дочкой» компании «Мехуборка», которая специализируется на работе по обращению с ТКО сразу в нескольких регионах России. В Псковской области регоператор обслуживает более полумиллиона жителей.

Теги: #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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