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Глава Порховского район Виктор Степанов о работе «Экопрома»: Движение вперед есть

«Порховский район наладил рабочие отношения с региональным оператором по обращению с ТКО, позитивные подвижки есть», - отметил глава муниципалитета Виктор Степанов, комментируя работу компании «Экопром».

С приходом на этот рынок регионального оператора по обращению с ТКО произошел ряд изменений, рассказал он. Появились новые контейнеры, они регулярно убираются, мусор вывозится оттуда, откуда ранее не вывозился, производится сбор мешковым способом, - перечислил глава района.

«И контейнеров хотелось бы больше, и квитанции не все получают, и с тарифом не все понятно, и мешков не всем хватает, и свалок несанкционированных еще достаточно. Но, так или иначе, а движение вперед есть», - цитируют слова Виктора Степанова в пресс-службе «Экопрома».

«И у руководства района, и у его жителей есть понимание, что все и сразу не получится, что для реализации реформы нужно время», - добавил глава Порховского района.

«Район мусором не зарос - значит, работа ведется. Вот если бы у нас здесь горы мусора стояли и контейнеры были переполнены - тогда можно было бы говорить, что реформа провалилась. А у нас если и есть мусор, то разве что крупногабаритный, а это уже вопросы, которые решаются в частном порядке между организациями и населением», - заключил он.

Напомним, что ООО «Экопром» в Псковской области обслуживает 510 000 человек. В планах до конца года выйти на цифру 560 000 человек.