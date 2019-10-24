ЖКХ

Перечень ремонтных работ, финансируемых за счет средств фонда капремонта, будет дополнен

В Псковское областное Собрание поступил проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области». Законопроект разработан в целях приведения норм регионального закона в соответствие с действующими положениями Жилищного кодекса РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Дополняется перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса - в список работ будут включены модернизация лифтов, ремонт машинных и блочных помещений.

Законопроект устанавливает минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах. Он не может быть меньше пятидесяти процентов оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома.

Документ предусматривает наделение комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области полномочиями по установлению порядка использования региональным оператором денежных средств, не относящихся к фонду капитального ремонта и поступивших на специальный счёт регоператора в качестве штрафов за ненадлежащее исполнение подрядными организациями ремонтных работ в многоквартирных домах.

Ещё одна норма касается сроков обновления региональной программы капитального ремонта – актуализация должна проводиться не реже одного раза в год.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что порядок получения информации о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт в целях предоставления компенсации расходов по уплате взносов устанавливается администрацией области.