ЖКХ

Освещение на улице Чапаева в Острове установят до конца года

Освещение на улице Чапаева в Острове установят до конца текущего года. Об этом стало известно сегодня, 30 октября, по итогам рабочей поездки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Остров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Михаил Ведерников встретился с местными жителями на улице Чапаева в Острове. Жители пожаловались губернатору на отсутствие какого-либо освещения на улице. «Здесь дети ходят в школу, вечером местные жители в магазин. Невозможно пройти, ничего не видно. Нам хотя бы один фонарь здесь установить», - рассказала одна из местных жительниц.

Губернатор поручил главе района Дмитрию Быстрову заняться вопросом и установить освещение до конца этого года. Он попросил особенно серьезно относится к вопросам, которые касаются безопасности детей.

«Вырубим кустарник, который мешает и установим здесь 7 фонарей и опоры, чтобы осветить всю улицу», - заключил Дмитрий Быстров.