ЖКХ

Население Невельского района оценивает «мусорную» реформу положительно - глава района

Население Невельского района положительно отзывается о «мусорной» реформе, проводимой в Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экопром» со ссылкой на главу муниципалитета Олега Майорова.

«Люди поняли, что они реально могут быть охвачены услугой, проживая даже в самых отдаленных уголках района и придерживаются позиции, что за оказание этой услуги надо платить», - отметил он. В этом немалая заслуга и невельских предприятий, которые работают на субподряде у регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области компании «Экопром». «Благодаря их конструктивной работе, добросовестному и ответственному подходу, удалось избежать коллапса, который некоторые прогнозировали», - сказал Олег Майоров.

Реализация любой реформы - трудоемкий процесс, требующий от всех сторон максимального участия, желания работать над возникающими проблемными ситуациями.

«Остались, конечно, еще вопросы: это и обеспечение мусорными мешками, и выставление счетов на умерших, и перерасчеты, но в целом, концепция — регулярность вывоза мусора, очистка лесов и населенных пунктов от несанкционированных свалок, оплата услуги - принята положительно», - резюмировал он.

Напомним, что ООО «Экопром» является «дочкой» компании «Мехуборка», которая специализируется на работе по обращению с ТКО сразу в нескольких регионах России.