Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Вера Брежнева в Пскове
Кто такие шабашники?
Золотая осень где отдохнуть?
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Идеальное авто в Автотим
не думай о Yota
«Бригадный Подряд» в Пскове
Мембранные сапоги Nordman
Дом от А до Я
Розыгрыш Билетов
Аварий не будет!
Штраф за оскорбление коллектора
Где переобуть машину?
Не в коня корм?
Проблемы и долги по ЖКХ
 
 
 
ещё ЖКХ 24.10.2019 20:217 Руководитель регоператора по обращению с ТКО в Псковской области о проблемах сферы и долгах жителей 31.10.2019 11:190 Население Невельского района оценивает «мусорную» реформу положительно - глава района 31.10.2019 11:180 Лев Шлосберг: Системе ЖКХ в Псковской области необходимы структурные реформы 30.10.2019 19:100 Освещение на улице Чапаева в Острове установят до конца года 29.10.2019 15:330 Перечень ремонтных работ, финансируемых за счет средств фонда капремонта, будет дополнен 29.10.2019 11:390 Глава Порховского район Виктор Степанов о работе «Экопрома»: Движение вперед есть
 
 
 
Самое популярное 28.10.2019 14:371 Фотофакт: Сильный ветер чуть не разрушил Эйфелеву башню в Пскове 28.10.2019 09:404 ДТП произошло у Кремля в Пскове 28.10.2019 00:111 Распоряжением администрации Пскова введен режим повышенной готовности в связи с сильным ветром 28.10.2019 15:030 Не работаем, а пашем - в Пскове основные последствия усиления ветра устранят за 2 дня. ФОТО 29.10.2019 18:570 В ПФР разъяснили требования к назначению пенсии медицинским и педагогическим работникам с 2019 года
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Лев Шлосберг: Системе ЖКХ в Псковской области необходимы структурные реформы

31.10.2019 11:18|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области практически ликвидирована задолженность бюджета региона по субсидиям перед ресурсоснабжающими организациями, однако решение этой проблемы не привело к ликвидации задолженности самих ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы - уровень долга в 2018-2019 годах остается стабильным. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на это в ходе предварительных выступлений на 36-й сессии регионального парламента указал депутат от фракции «Яблоко» Лев Шлосберг.

Он отметил, что в регионе сокращены в различной степени, но не ликвидированы задолженности за теплоэнергию, уголь, электроэнергию, газ, остается стабильной задолженность за мазут, щепу и торф, постоянно растет задолженность за дрова.
По словам парламентария, задолженность бюджетных учреждений за предоставленные коммунальные услуги также остается стабильной. Внутри этой задолженности сокращается задолженность муниципальных и областных организаций, быстро растет задолженность федеральных организаций.

Особое внимание Лев Шлосберг уделил тому, что задолженность населения за коммунальные услуги находится на пике и достигла почти 1,5 млрд рублей. Основную часть задолженности составляют неплатежи за теплоэнергию, электроэнергию и водоснабжение.

Депутат подчеркнул, что наивысшие риски системе жилищно-коммунального хозяйства приносят неплатежи бюджетных организаций и населения. Их причиной являются ошибки в составлении смет, не отражающих реальные потребности организаций в услугах, бюджетный дефицит и общий уровень бедности населения области.

«Погашение задолженности областного бюджета перед по субсидиям перед ресурсоснабжающими организациями не привело к их выходу из состояния должников. Остается актуальной ранее озвученная задача: системе ЖКХ Псковской области необходим полный производственный аудит – проверка качественных сторон производственной деятельности, оценка ее эффективности, а также эффективности финансовых вложений, рациональности использования средств, их экономии», - высказался Лев Шлосберг.

По его мнению, системе ЖКХ Псковской области необходимы структурные реформы: реформа управления (дебюрократизация, уход от посреднических услуг, внедрение информационных технологий, прозрачность тарифообразования, реформа управления жилым фондом) и модернизация инфраструктуры (организация инвестиций в технологии, снижающие затраты).

Теги: #ЖКХ #бюджет #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы оцениваете уровень своего благосостояния?
В опросе приняло участие 42 человека
31.10.2019, 12:070 Борис Елкин: Лишь треть пассажирских перевозок в Пскове являются не убыточными 31.10.2019, 12:030 Великолучанка захотела получить компенсацию за «поддельные лекарства» и лишилась 45 тысяч рублей 31.10.2019, 11:591 В Псковской области планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте 31.10.2019, 11:550 Борис Елкин: Мы делаем все возможное, чтобы остановить частую смену руководителей «Псковпассажиравтотранса»
31.10.2019, 11:530 Михаил Ведерников поздравил судебных приставов региона с профессиональным праздником 31.10.2019, 11:500 Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу 31.10.2019, 11:460 Дарья Козьякова: Филиалы «Псковпассажиравтотранса» полностью выкинуты из жизни предприятия 31.10.2019, 11:440 С банковской карты великолукского предпринимателя списали 90 тысяч рублей
31.10.2019, 11:400 «Сообразим на троих»: Откуда берутся политические фрики? 31.10.2019, 11:390 Валентин Юдашкин пригласил школьницу из Красногородска на Неделю моды в Москву 31.10.2019, 11:340 Борис Елкин: Псковские автотранспортные госпредприятия в полной мере выполняют социальные обязательства 31.10.2019, 11:281 Антон Минаков: Мы опять будем искать копейки на строительство больниц и ремонт дорог
31.10.2019, 11:190 Население Невельского района оценивает «мусорную» реформу положительно - глава района 31.10.2019, 11:180 Лев Шлосберг: Системе ЖКХ в Псковской области необходимы структурные реформы 31.10.2019, 11:070 Участники Всероссийского проекта «Дети-герои» познакомились с достопримечательностями столицы 31.10.2019, 10:581 Белгородский губернатор поручил отменить домашние задания для школьников после просмотра стендапа
31.10.2019, 10:490 Проект областного бюджета внесен в Псковское областное Собрание 31.10.2019, 10:430 Ситуацию в партии «Единая Россия» прокомментирует Александр Козловский в программе «Гайд-парк» 31.10.2019, 10:400 4 ноября Центр народного творчества приглашает на тематическую концертную программу «Песня не знает границ!» 31.10.2019, 10:320 Период оформления льготных проездных региональными льготниками Псковской области прекращается с 1 ноября
31.10.2019, 10:210 Невельские футболисты выступают в финале всероссийского фестиваля при поддержке «Единой России» 31.10.2019, 10:101 Круглосуточный магазин на Яна Фабрициуса в Пскове изменил режим работы после вмешательства прокуратуры 31.10.2019, 09:590 В Плюсском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за незаконную рубку леса 31.10.2019, 09:520 Россиян уведомят о поступлении документов, заверенных электронной подписью
31.10.2019, 09:410 Конкурсантки «Мисс Псков 2019» посетили бьюти мастер-класс 31.10.2019, 09:322 «Росконтроль» выявил нехватку мяса в тушенке 31.10.2019, 09:190 Мужчина отравился угарным газом при пожаре в жилом доме в Бежаницком районе 31.10.2019, 09:122 Девушек сбили на Октябрьском проспекте и на улице Леона Поземского в Пскове
31.10.2019, 09:105 Зарубежный парфюм подорожает из-за новых правил маркировки 31.10.2019, 09:000 Осенняя смена лидеров проходит в лагере «Стремительный» 31.10.2019, 08:510 В WWF назвали самых популярных экзотических животных, которых россияне покупают в Сети 31.10.2019, 08:390 «Зеленый стандарт»: Минсельхоз выбрал название российского бренда экопродукции
31.10.2019, 08:300 Штрафы за езду без ОСАГО хотят повысить в семь раз 31.10.2019, 08:210 К 10 месяцам лишения свободы условно приговорили псковича за угрозу убийством 30.10.2019, 22:363 Газета, условия приватизации и свалка ртути 30.10.2019, 22:000 Петр Крупеня принял участие в работе Четвертого открытого форума прокуратуры Псковской области
30.10.2019, 21:371 ОМВД России по Псковскому району проводит отбор граждан для обучения в вузах МВД 30.10.2019, 21:210 Газовая котельная появится в «Острове-3» 30.10.2019, 21:140 Житель Локни осужден за избиение сожительницы деревянным стулом 30.10.2019, 21:000 Молодежный совет псковского Росреестра принял участие в благотворительной акции «Вторая жизнь вещам»
30.10.2019, 20:450 «Обувь шоу» состоялось в ТК «ПИК60» 30.10.2019, 20:360 Отец-должник из Опочки выплатил алименты в размере 50 тысяч рублей, побоявшись уголовной ответственности 30.10.2019, 20:190 Михаил Ведерников встретился с участниками профильной смены «Поверь в себя» 30.10.2019, 20:112 Здания железнодорожных вокзалов в Дно, Острове и Пыталово находятся в ненадлежащем состоянии - транспортная прокуратура
30.10.2019, 19:550 В Псковской области запрещен ввоз более 30 тонн белорусской продукции 30.10.2019, 19:493 Александр Козловский встретился с фракцией «Единой России» в областном Собрании 30.10.2019, 19:399 Игорь Савицкий о социально-экономической стратегии развития Псковской области, поддержке бизнеса и ОЭЗ «Моглино» 30.10.2019, 19:380 Обустройство пешеходной улицы Шумейко в Острове планируют включить в проект «Формирование комфортной городской среды»
30.10.2019, 19:320 Геронтоволонтеры Псковского Красного Креста встречали детей свежей выпечкой 30.10.2019, 19:160 До увеличения времени розничной продажи алкоголя в Псковской области осталось около недели 30.10.2019, 19:110 Банк «Открытие» расширяет возможности дистанционного банковского обслуживания 30.10.2019, 19:100 Освещение на улице Чапаева в Острове установят до конца года
30.10.2019, 19:070 Псковской транспортной прокуратурой выявлены нарушения при эксплуатации железнодорожного переезда в Моглино 30.10.2019, 18:554 Губернатор высоко оценил ход работ в парке Победы в Острове 30.10.2019, 18:521 Псковские активисты ОНФ провели акцию по предупреждению водителей о спрятанных треногах 30.10.2019, 18:420 Ответственность за опечатки в декларациях о доходах региональных депутатов предлагается смягчить
30.10.2019, 18:401 Перед нами падали деревья - Василий Осипов рассказал о своей поездке по Псковской области во время усиления ветра 30.10.2019, 18:330 Работы по ремонту Дома офицеров в Острове могут начаться в 2021 году 30.10.2019, 18:301 Пропавшую 18-летнюю великолучанку ищет уголовный розыск 30.10.2019, 18:190 Псковичей приглашают к участию в фестивале-конкурсе ремесленной культуры «Теплая мода»
30.10.2019, 18:172 Ремонтные работы на цепных мостах Острова начнутся 1 ноября 30.10.2019, 18:110 Псковские площадки по передержке животных могут оказаться под угрозой закрытия из-за новых методических указаний правительства 30.10.2019, 18:100 О мерах государственной поддержки СОНКО в Псковской области 30.10.2019, 18:010 Завтра в Псковской области ожидается облачная погода с осадками
30.10.2019, 17:590 Более 50 населенных пунктов Псковской области остаются без электричества из-за усилившегося ветра 30.10.2019, 17:431 Фракция «Единой России» в Псковском областном Собрании удовлетворила заявление Всеволода Козловского о выходе из ее состава 30.10.2019, 17:341 Общественное пространство «Аллея ветеранов» сдано в эксплуатацию 30.10.2019, 17:230 Михаил Ведерников посетил сельхозпроизводство «Идаванг» в Островском районе
30.10.2019, 17:080 Псковские депутаты поддержали инициативу по снижению административной нагрузки на учителей 30.10.2019, 17:010 Пассажирским перевозкам будет посвящен завтрашний парламентский час в Псковском областном Собрании 30.10.2019, 16:550 Новый состав псковского Молодежного парламента планируют сформировать к началу 2020 года 30.10.2019, 16:500 Парламентский комитет по экономике и АПК поддержал изменения в законы, касающиеся капремонта в Псковской области
30.10.2019, 16:450 Участницы конкурса «Мисс Псков 2019» провели фотосессию для «Mango» 30.10.2019, 16:366 Набраться терпения призвал Александр Котов жителей Псковской области, оставшихся без электричества из-за сильного ветра 30.10.2019, 16:350 На дороги, организацию медобслуживания и улетевшую крышу пожаловались Александру Котову жители Плюсского района 30.10.2019, 16:260 Историю о судьбоносной встрече двух одиноких людей покажет Кишиневский драматический театр в ноябре в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.