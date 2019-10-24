ЖКХ

Лев Шлосберг: Системе ЖКХ в Псковской области необходимы структурные реформы

В Псковской области практически ликвидирована задолженность бюджета региона по субсидиям перед ресурсоснабжающими организациями, однако решение этой проблемы не привело к ликвидации задолженности самих ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы - уровень долга в 2018-2019 годах остается стабильным. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на это в ходе предварительных выступлений на 36-й сессии регионального парламента указал депутат от фракции «Яблоко» Лев Шлосберг.

Он отметил, что в регионе сокращены в различной степени, но не ликвидированы задолженности за теплоэнергию, уголь, электроэнергию, газ, остается стабильной задолженность за мазут, щепу и торф, постоянно растет задолженность за дрова.

По словам парламентария, задолженность бюджетных учреждений за предоставленные коммунальные услуги также остается стабильной. Внутри этой задолженности сокращается задолженность муниципальных и областных организаций, быстро растет задолженность федеральных организаций.

Особое внимание Лев Шлосберг уделил тому, что задолженность населения за коммунальные услуги находится на пике и достигла почти 1,5 млрд рублей. Основную часть задолженности составляют неплатежи за теплоэнергию, электроэнергию и водоснабжение.

Депутат подчеркнул, что наивысшие риски системе жилищно-коммунального хозяйства приносят неплатежи бюджетных организаций и населения. Их причиной являются ошибки в составлении смет, не отражающих реальные потребности организаций в услугах, бюджетный дефицит и общий уровень бедности населения области.

«Погашение задолженности областного бюджета перед по субсидиям перед ресурсоснабжающими организациями не привело к их выходу из состояния должников. Остается актуальной ранее озвученная задача: системе ЖКХ Псковской области необходим полный производственный аудит – проверка качественных сторон производственной деятельности, оценка ее эффективности, а также эффективности финансовых вложений, рациональности использования средств, их экономии», - высказался Лев Шлосберг.

По его мнению, системе ЖКХ Псковской области необходимы структурные реформы: реформа управления (дебюрократизация, уход от посреднических услуг, внедрение информационных технологий, прозрачность тарифообразования, реформа управления жилым фондом) и модернизация инфраструктуры (организация инвестиций в технологии, снижающие затраты).