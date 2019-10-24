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ЖКХ

Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ

01.11.2019 09:26|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА «Новости».

Власов объяснил свою инициативу тем, что часто получает жалобы на несоответствие качества услуг ЖКХ и их высокой цены.

Уточняется, что в России действует установленный порядок перерасчета платы за коммунальные услуги при условии, если их качество не соответствует нормам. По мнению депутата, эта процедура недостаточно понятна для большинства граждан, что является причиной многочисленных нарушений.

Теги: #ЖКХ
Источник: Псковская Лента Новостей
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