ЖКХ

Василий Осипов: У нас самый большой износ основных средств сферы ЖКХ на Северо-Западе

«От аварий и нештатных ситуаций не застрахован никто, исходя из того, что у нас самый большой износ основных средств сферы ЖКХ на Северо-Западе, и один из самых больших в Российской Федерации», - рассказал замгубернатора Псковской области по ЖКХ Василий Осипов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Однако он отметил, что те работы, которые необходимо было провести для того, чтобы пройти отопительный сезон на предприятиях ЖКХ, были проведены. «Понятно, что они были проведены исходя из того финансирования, которое имелось», - заявил Василий Осипов.

Сейчас в муниципальном образовании идет процесс проверки Ростехнадзором. Губернатором поставлена задача, чтобы к 15 ноября все муниципальные образования получили паспорта готовности.« Да. Это не гарантия того, что не будет каких-то нештатных ситуаций, но это показатель того, что никто не сидел сложа руки, мы готовились к отопительному сезону»,- заверил замгубернатора Псковской области по ЖКХ.

«У нас очень много предприятий ЖКХ, которые находятся в достаточно сложной финансовой ситуации. Есть и внешнее управление, и есть ряд предприятий, которые балансируют на грани перехода в конкурсное производство. Мы стараемся держать эти ситуации под контролем, проговариваем их с кредиторами. Все понимают, что отопительный сезон проходить надо, это вопросы жизнеобеспечения населения», - заключил Василий Осипов.