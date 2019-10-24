ЖКХ

У Псковских тепловых сетей нет угрозы банкротства, уверен замгубернатора Псковской области по вопросам ЖКХ

«У "Псковских тепловых сетей" нет угрозы банкротства. Я считаю, что это одно из немногих стабильно работающих предприятий. Есть вопросы неплатежей, но сегодня с этой проблемой сталкиваются все предприятия сферы ЖКХ. Псковичи могут быть спокойны», - заявил заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он отметил, что когда Псков входил в отопительный сезон к предприятию не было никаких претензий, они были к управляющим организациям. «Претензии были к тем, кто экономил средства и не сразу, не в один день подключил все дома к теплу, как было заявлено», - заявил Василий Осипов.

«Информация была, что завтра всех подключат к теплу, и люди сразу отреагировали. А когда оказалось, что не везде одновременно, то через 22-23 часа пошла ответная негативная реакция. Мы с администрацией Пскова тоже говорили уже о том, что не нужно таких информационных вбросов делать. Все это невозможно за один день подключить», - рассказал замгубернатора Псковской области по вопросам ЖКХ.

Он также отметил, что на сегодняшний день у него нет информации о том, что в «Псковских тепловых сетях» будет менятся юридическая форма. «Нет такого, что на пороге концессионер, который готов войти. Хотя, конечно, сегодня это самое интересное для концессионера предприятие в регионе», - заявил Василий Осипов.

«Стратегия государства в сфере развития ЖКХ призывает нас к тому, чтобы частный бизнес приходил на этот рынок. Все говорит о том, что будущее за концессией. Но лично я к этому отношусь достаточно осторожно. Меня не всегда радует, что сегодня все говорят о том, государственные и муниципальные предприятия являются неэффективно работающими. Я с этим абсолютно не согласен. Сегодня государственные предприятия поставлены в неравные условия по сравнению с частными. На сегодняшний день, когда мы говорим об условиях нестабильности, говорим о рабочих местах, о том, чтобы люди чувствовали себя защищенными приходя на работу, в муниципальном и государственном предприятии это практически всегда обеспечено на 100%. А еще, когда приходит инвестор, свои инвестиции он всегда будет возвращать, а это сразу отразится на тарифах», - заключил Василий Осипов.