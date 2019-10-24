ЖКХ

В псковском «Горводоканале» подробно рассказали о своем цехе очистных сооружений водопровода

В МП Пскова «Горводоканал» подробно рассказали о своем цехе № 1: очистные сооружения водопровода. Пост об этом появился 3 ноября на страничке предприятия, в соцсети Instagram.

Источник: аккаунт «Горводоканала», соцсеть Instagram

«Цех №1 - очистные сооружения водопровода. Технологический процесс работы цеха заключается в подготовке воды и подаче ее потребителю. В данный момент водозабор осуществляется из двух источников: поверхностного (река Великая) и подземного (деревня Солоново Псковского района). Подготовка воды заключается в поднятии воды из реки либо из скважины, далее - обеззараживание и очистка от загрязняющих факторов, фильтрование и подача в городскую сеть водопровода. Процесс очистки включает в себя обеззараживание воды хлор-газом либо гипохлоритом, далее - коагулирование, флокуливариние и фильтрование через фильтры с кварцевым песком. Технологический процесс водоподготовки контролируется круглосуточно объектовой лабораторией. Цех №1 подает в городскую сеть ежесуточно 50 - 55 тысяч куб. метров очищенной воды. Из них 38 - 40 тысяч - из реки Великой и 10 - 12 тысяч - из подземного источника», - говорится в сообщении.

Также в посте уточняется, что им «Горводоканал» начинает цикл публикаций о своих структурных подразделениях.