ЖКХ

Псковичи получат в ноябре квитанции нового вида за ЖКУ

Квитанции за жилищно-коммунальные услуги поступят в ноябре псковичам от Расчетного центра города Пскова в видоизмененном формате. Как объяснили сотрудники центра, это связано с тем, что организация переходит на новое программное обеспечение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«Дело в том, что старая программа, в которой мы работали, уже не отвечает новым требованиям законодательства в сфере ЖКХ», - отметили в учреждении.

Также в пресс-службе добавили, что при этом сотрудники центра подчеркнули, что кроме внешнего вида квитанций, для псковичей ничего не изменится, а сами квитанции, как и раньше, поступят им во второй половине месяца. Более детально можно ознакомиться с образцом новой квитанции по ссылке.