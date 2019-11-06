ЖКХ

Более 2 тысяч тонн резервного топлива заготовлено в Пскове на случай аварий в отопительный сезон

2336 тысяч тонн резервного топлива заготовлено в Пскове на случай аварий в отопительный сезон. Об этом сообщил на брифинге 7 ноября глава администрации города Пскова Александр Братчиков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что отопительный сезон стартовал раньше обычного, подача тепла началась 24 сентября. В первую очередь включили социальные учреждения, а потом многоквартирные дома.

«28 котельных приведены в рабочее состояние, аварий не было. На балансе ПТС стоит 338 км тепловых трасс и дополнительных 93 ЦТП. 2336 тыс. тонн резервного топлива на случай аварийных ситуаций и иных форс-мажорных ситуаций», - уточнил сити-менеджер.

Все объекты социальной сферы и жилой фонд подключены к теплу, пояснил он.

Все проблемы, которые возникали, по большей части были связаны с управляющими компаниями. В некоторые квартиры, где из-за завоздушивания батарей не было тепла, было не попасть. На следующий год власти города сделали вывод о необходимости более эффективного выстраивания работы с УК.