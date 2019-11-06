ЖКХ

Реконструкция системы водоснабжения проводится в великолукской деревне Переслегино

В деревне Переслегино Великолукского района ведутся работы по строительству двух новых насосных станций первого и второго подъема.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, на строительной площадке уже залито бетонное основание для насосной станции второго подъема, проведено выравнивание всего строительного участка. Идет закупка необходимого оборудования. Кроме того, в этом году будет построена насосная станция первого подъема и произведена реконструкция артезианской скважины.

В следующем году по всему поселку подрядная организация заменит трубы магистрального водопровода. Таким образом, будет проведена полная реконструкция системы водоснабжения поселка.

«Комплекс этих работ позволит обеспечить деревню качественным водоснабжением. Нынешний водопровод уже имеет высокую степень износа, постоянно приходится ремонтировать возникающие прорывы. При увеличении водопотребления напор существенно падает, имеющихся резервуаров не хватает, качество воды также оставляет желать лучшего», — отметил заместитель главы Великолукского района Алексей Кузьмин.

Реконструкция водопровода в деревне Переслегино проводится в рамках государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами». На эти цели в виде субсидий из федерального и областного бюджетов выделено около 60 млн рублей, из которых в 2019 году будет освоено 17 млн рублей.