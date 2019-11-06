ЖКХ

Елена Полонская отметила улучшение качества работы регионального оператора ТКО

И.п. главы Пскова Елена Полонская положительно оценила работу регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

«За последние два месяца качество работы компании выросло, - отметила она. - Есть проблемы, но в большей степени они связаны, как мне кажется, с работой управляющих компаний».

По мнению руководителя города, люди часто жалуются на то, что не убираются места сбора мусора. «Мы понимаем, что «Экопром» оказывает услуги по утилизации и сбору отходов. Уборкой контейнерных площадок и их обработкой должны заниматься управляющие компании, эта их прямая обязанность, которой они зачастую пренебрегают. В этой связи в адрес УК вносятся представления контрольным отделом администрации Пскова, в отношении них ведется претензионная работа депутатами», - рассказала она.

Напомним, что ООО «Экопром» является «дочкой» компании «Мехуборка», которая специализируется на работе по обращению с ТКО сразу в нескольких регионах России.