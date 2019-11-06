ЖКХ

Фундамент технологического здания, где разместится оборудование для очистки питьевой воды, будет заложен в Черехе на этой неделе

В деревне Череха Псковского района продолжаются работы по строительству станции очистки питьевой воды.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, строительные работы ведутся в высоком темпе, в полном соответствии со сроками, установленными контрактом. К настоящему времени на строительную площадку уже доставлены резервуары для чистой воды, которые будут установлены в ближайшее время. Уже к концу этой недели подрядчик приступит к закладке фундамента для технологического здания, в котором будет размещаться оборудование для очистки питьевой воды.

Напомним, что контракт с подрядчиком был заключен в рамках реализации крупного инфраструктурного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» / «Общее Чудское озеро - 2» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014 – 2020 годов.

Все работы по контракту планируется завершить до конца 2019 года.