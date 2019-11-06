ЖКХ

Начались работы по установке освещения в сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов

Завершились электронные торги и заключен контракт на осуществление устройства наружного освещения в сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов в городе Пскове в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проекта партии «Единая Россия» «Городская среда». По итогам аукциона подрядчиком стал ООО «Псковсвязьстрой», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

По словам депутата по округу №14 Дмитрия Барабанова, на участке начались земляные работы по разбивке парка и подготовке к прокладыванию кабельных линий. Затем будет произведена установка опор освещения и непосредственно фонарей и ламп.

Согласно техническому заданию в парке будет установлено более 150 опор освещения со светодиодными светильниками.

Цена контракта составила более 13,6 млн рублей. Источник финансирования - средства федерального и областного бюджета на 2019 год, предусмотренные по подпрограмме «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова» муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».

Всего в Пскове в этом году планировалось благоустроить пять общественных пространств: «Аллею ветеранов», территорию у школы №24, пространство у детского сада «Кораблик», сквер «Техническая, 14» и сквер между улицей Труда и проспектом Энтузиастов.

«Аллея ветеранов» сдана в эксплуатацию, сейчас на объекте выполняется второй контракт по установке освещения. У школы №24 и в сквере «Кораблик» работы продолжаются. Разыгран двухгодичный контракт на благоустройство сквера Техническая, 14.