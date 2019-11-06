ЖКХ

В Великих Луках сменится поставщик сжиженного газа

ООО «Облгазсервис» прекращает деятельность по поставке сжиженного газа потребителям многоквартирных жилых домов в Великих Луках через емкости групповых резервуарных установок.

Как сообщили в АО «ПКС», с 1 января 2020 года поставщиком емкостного сжиженного газа для коммунально-бытовых нужд на территории города Великие Луки будет являться АО «Псковские коммунальные системы», с головным офисом по адресу: 180000, г. Псков, ул. Советская, дом 31, пом. 19 (2-й этаж), дополнительный офис расположен по адресу г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 140, тел. 6-54-82, 6-54-75.

В настоящее время АО «Псковские коммунальные системы» проводит кампанию по приведению договоров на поставку сжиженного емкостного газа с абонентами и организациями в надлежащее состояние.

Перерывов в газоснабжении емкостным газом жителей, проживающих в многоквартирных жилых домах — не будет, заверил новый поставщик.

В связи со сменой поставщика емкостного газа, внимание великолучан обращают на изменение платежных документов для оплаты за потребленный коммунальный ресурс - газ сжиженный. Оплата за газ для коммунально-бытовых нужд населения, потребленный с 1 декабря 2019 года будет приниматься по новым квитанциям.

«При оплате за сжиженный газ вы продолжаете руководствоваться показаниями приборов учета, установленными в вашей квартире. В случае отсутствия прибора учета, расчет будет производиться в соответствии с действующими нормативами потребления согласно количеству прописанных человек», - отметили в АО «ПКС».

Показания приборов учета потребленного газа будут приниматься по прежнему телефону: 88001005393.

По возникающим вопросам, связанным с оплатой газа, можно обращаться в свою управляющую компанию или абонентскую службу АО «Псковские коммунальные системы» по телефону 88001005393.

По оставшимся вопросам, связанным с оплатой газа ООО «Облгазсервис», обращаться по тел.: 89813510993

Отпуск газа в баллонах осуществляет прежняя организация ООО «Облгазсервис», прием заявок по телефонам: 88007070791.