ЖКХ

«Экопром» ищет подрядчиков для транспортировки ТКО Пскова и Великих Лук

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Псковской области - ООО «Экопром», филиал компании «Мехуборка» - ищет подрядчиков для транспортировки ТКО Пскова и Великих Лук. Такие лоты 12 ноября появились на сайте госзакупок.

Источник: pixabay.com

Начальная цена контракта для работы в Пскове - около 747 миллионов рублей, для работы в Великих Луках - примерно 344 миллиона. Обе суммы - из собственных средств оператора.

По документации, размещенной на сайте, в обоих случаях контракт заключается на срок с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Предполагается, что объем, который в Пскове должен будет реализовать подрядчик, - около 1,3 миллиона кубометров (440 тысяч кубометров в год), а в Великих Луках - примерно 508 тысяч кубометров (169 тысяч кубометров в год).

Дата начала подачи заявок - 12 ноября, окончания - 28 ноября. Дата проведения аукциона - 3 декабря.