ЖКХ

После вмешательства прокурора восстановлено водоснабжение дедовичской деревни Ясски

Прокуратура Дедовичского района по обращению местных жителей провела проверку соблюдения законодательства о водоснабжении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в связи с наличием задолженности за предоставление услуг по водоснабжению перед СПК имени «Кирова» в деревне Ясски Дедовичского района прекращена подача холодной воды населению.

Вместе с тем администрацией Дедовичского района мер по надлежащей организации водоснабжения не принято. Эксплуатируемая СПК имени «Кирова» водонапорная башня, посредством которой осуществляется водоснабжение, является бесхозяйной.

В этой связи прокурором района в адрес главы района и председателя СПК имени «Кирова» внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, холодное водоснабжение населенного пункта восстановлено.