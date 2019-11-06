ЖКХ

Новые очистные сооружения планируется построить в следующем году в Плюсском районе

Новые очистные сооружения планируется построить в следующем году в Плюсском районе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в МУП «Сервис», комментируя жалобы жителей Заплюсья на проблемы в работе поселковой канализации.

В редакцию Псковской Ленты Новостей в конце минувшей недели поступила жалоба от местной жительницы, которая сообщила, что насосная станция не работает, канализация «стоит» во всем поселке, а МУП «Сервис» ее не откачивает. «Деньги с населения берут, а услуги нет. Получается незаконное обогащение», - посетовала она.

Впоследствии выяснилось, что был приобретен новый насос для откачки канализационных стоков. Как ПЛН сообщили в МУП, он уже работает. «Проблемы с канализацией возникли из-за того, что прежнее оборудование устарело. Новый насос должен прослужить. К тому же у нас план на весну - будут сделаны новые очистные сооружения, которые будут работать на Плюссу и Заплюсье», - сообщили в учреждении.

Кроме того, в МУП «Сервис» сообщили, что проблем с канализацией в Заплюсье не было: когда прежний насос выходил из строя, стоки откачивались помпой».