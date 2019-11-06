ЖКХ

Псковичи из восемнадцатиэтажки на Михайловской жалуются о сквозняке из-за выбитых окон и дверей

Псковичи, проживающие в восемнадцатиэтажке по улице Михайловской, в доме №1, жалуются на сквозняки из-за выбитых ветром окон и дверей в подъезде. О недовольстве собственников дома корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал 13 ноября один из жильцов, пенсионер Генрих Заплатин.

«На 6 и на 4 этаже, где у меня квартира, ветер покорежил и вырвал двери, которые с общественных лоджий пожарной лестницы ведут в подъезд. Выбил стекла в этих дверях, - отметил Генрих Заплатин. - И теперь по подъезду гуляют сквозняки и не дают собственникам комфортно жить. Я простываю, поскольку с другой стороны, со стороны подъезда, стенку моей душевой сильно обдувает: всегда холодная».

Со слов жильца, ветер, повредивший имущество, дул 27 октября. По данным ОМСУ Пскова, тогда в городе скорость ветра составляла примерно 20 метров в секунду.

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Собственник поделился, что 31 октября написал заявление об этом в контролирующую управляющую компанию (УК) «Десятый район». Собственник сообщил, что также обращался и в приемную замгубернатора Псковской области по вопросам ЖКХ и строительства Василия Осипова, откуда связывались с комитетом по региональному контролю и надзору Псковской области. В результате, со слов Генриха Заплатина, до руководства УК жалобу донесли.

«Но, к сожалению, никто ничего не делает, а столько времени уже прошло! Жить очень холодно!» - заключил Генрих Заплатин.

Чтобы узнать, когда состоятся соответствующие работы, Псковская Лента Новостей связалась с представителями руководства УК.

«Там поврежденные двери - пластиковые. Мы сами такие работы не выполняем. Поэтому подбираем подрядчика. И на данный момент 3 компании представили свои предложения», - отметил замруководителя УК, гендиректор ООО «ЖЭК №10» Константин Глиняный.

С его слов, подрядчика удастся определить до 17 ноября включительно. Однако примерные сроки, когда выполнят работы, Константин Глиняный назвать не смог.

Фото: архив героя публикации.