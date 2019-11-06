ЖКХ

Впервые за 6 лет все районы Псковской области получили в срок паспорта готовности к отопительному сезону

Все муниципальные образования Псковской области получили паспорта готовности к текущему отопительному сезону, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на председателя областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Грахова.

Ранее соответствующее поручение главам муниципальных районов и городских округов дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В конце октября глава региона обозначил, что 15 ноября - крайний срок подготовки пакета документов.

Сергей Грахов отметил, что в Северо-Западном управлении Ростехнадзора проанализировали документы и подтвердили, что они соответствуют всем установленным нормам. «Администрация области оказывала районам необходимую поддержку в подготовке документов, оперативном устранении выявленных замечаний. Впервые с 2013 года абсолютно все районы области получили паспорта готовности к отопительному сезону в срок», - отметил он.

Напомним, что по поручению губернатора Михаила Ведерникова из-за низкой температуры воздуха и многочисленных обращений граждан в социальных сетях, отопительный сезон был начат раньше назначенного срока.

Смотрите также Отопительный сезон в Псковской области начнется раньше срока

В рамках подготовки к отопительному периоду в Псковской области проведена масштабная работа по модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. Отремонтировано более 400 котельных региона, подготовлено около 680 км тепловых сетей, а также свыше 1300 км водопроводных и канализационных сетей.

Всего на подготовку к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов из средств местных бюджетов и предприятий жилищно-коммунального хозяйства было направлено более 304 млн рублей. Работа по модернизации теплоэнергетического комплекса региона велась в том числе и в рамках Государственной программы Псковской области «Энергоэффективность и энергосбережение».