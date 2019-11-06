ЖКХ

Как удобнее псковичам платить за ЖКУ

Жители Псковской области нередко задаются вопросом, как без лишней головной боли рассчитаться за ту или иную ЖКХ-услугу. Причем у каждого на способ оплаты - свои вкусы. Когда в ноябре в редакцию пришло юбилейное, десятое сообщение по теме, корреспондент ПЛН решился на статью-маршрутизатор, в которой ответил на частые профильные вопросы.

О своих расчетных путях рассказали основные поставщики услуг в сфере ЖКХ: «Псковские тепловые сети» (ПТС), «Горводоканал», «Газпром межрегионгаз Псков» и «Экопром».

«Здравствуй, уважаемая редакция Псковской Ленты Новостей. Мы - пожилая семейная пара. Каждому - 65 лет. Поэтому учиться оплачивать ЖКУ безналом нам уже поздно. Обходимся наличными. Но можно ли за вывоз мусора рассчитаться в банковском терминале или в кассе организации? До почты - далеко», - последнее из писем.

Разобраться с вопросом помог директор регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области «Экопром» - филиала группы компаний «Мехуборка» - Сергей Пайст.

«Экопрому» - через интернет-банкинг

«К сожалению, касс у нас пока нет. Терминалов - тоже. Сейчас ведем переговоры с банками, чьи терминалы могут принимать для нас наличные платежи», - отметил Сергей Пайст.

С его слов, клиенты организации могут сейчас так рассчитаться лишь в отделениях «Почты России». Руководитель филиала добавил, что с банком, созданным этим оператором почтовой сети, - «Почта Банком» - идут итоговые переговоры, чтобы пожилые жители удаленных населенных пунктов могли без комиссии вносить плату в почтовых отделениях.

«Однако большая часть населения региона дистанционно рассчитывается за наши услуги: c помощью интернет-банкинга (дистанционное обслуживание клиентов с предоставлением интернет-доступа к счетам и услугам банка, - ред.). Способ не вызывает никаких проблем, поэтому нет страшного в том, что мы пока не сделали в Сети личный кабинет с эквайрингом (прием безналичной оплаты, - ред.)», - добавил руководитель филиала.

Директор компании уточнил, что самый популярный вариант оплаты за обращение с отходами - через «Сбербанк Онлайн». И многие настраивают автоплатеж: ежемесячно списывается фиксированная сумма, по нормативу.

«Чтобы с интернет-банкингом, с такой системой, не специализирующейся на коммунальных платежах, не было сложностей - при использовании нужно указывать лицевой счет, о чем нередко забывают и потом получают квитанции с задолженностью. По прочим предоставленным данным невозможно идентифицировать человека», - подчеркнул Сергей Пайст.

Кто не применяет такую систему - может рассчитаться также в отделениях, терминалах банка. Кроме того, руководитель филиала подтвердил, что ГК «Мехуборка» разрабатывает специальное мобильное приложение, которое позволит абонентам выполнять сервисные операции.

Касса и приложение от ПТС

Читателям, интересующимся способами оплаты счетов от Псковских тепловых сетей (ПТС), полезно знать, что, в отличие от регоператора по обращению с мусором, у этого муниципального предприятия приложение уже работает: «Можно передать показания счетчика, сумму начислений».

Кроме того, у ПТС есть касса, где отопление оплачивают без комиссии. Причем и наличными.

Адрес кассы ПТС: Псков, улица Спортивная, 3. Рабочее время: с понедельника по пятницу ежедневно с 8:00 до 16:40, без обеда.

«С нами можно рассчитаться и через многие банки, но уже будет комиссия. Каждый из них устанавливает свой процент, - отметили в ПТС. - Также комиссия есть и на почте, где привыкли платить за наши услуги пожилые люди. У любой системы - свои клиенты. Кому как удобно».

В ресурсоснабжающей организации подчеркнули, что пока из-за ее специфики формированием и выпуском квитанций, ведением лицевых счетов и начислением сумм занимаются в основном управляющие компании (УК). Однако с 2019 года предприятие начало с частью клиентов работать непосредственно, по «прямым» договорам. И примерно от 20% лицевых счетов платежи идут сразу на расчетный счет ПТС.

Сейчас в Пскове 1372 дома отапливает центральная система теплоснабжения, а около 800 - имеют горячую воду благодаря 3 городским системам водоснабжения.

Больше 86 тысяч лицевых счетов

Что касается псковского «Горводоканала», это муниципальное предприятие примерно год напрямую работает с лицевыми счетами, которых сейчас уже - больше 86 тысяч. Поэтому сотрудников организации особенно беспокоит внесенный законопроект о переходе жителей на единый платежный документ: «Это никак не повысит платежную дисциплину для нашего предприятия, не упростит ее. Скорее, запутает взаиморасчеты с потребителями, перешедшими на прямые договоры. К тому же комиссия может увеличиться».

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Касса «Горводоканала», где принимают и безналичные деньги, а также - не берут комиссии, - на улице Советской Армии, 49-а. С понедельника по четверг - работает с 8:00 до 16:30, а в пятницу - с 8:00 до 15:30, обед - с 12:00 до 12:48.

«Через кассу предприятие принимает оплату сразу на свой расчетный счет, номер которого - на квитанциях, - сообщили в организации. - Если действовать через банки - они возьмут комиссию, но могут ее уменьшить владельцам карточек зарплатных проектов».

В «Горводоканале» подчеркнули, что 70% его абонентов услугу оплачивают через Сбербанк. Чтобы сделать это - нужно в отделении банка или в «Сбербанке Онлайн» традиционно указать номер лицевого счета: «Так, можно передать показания счетчиков, погасить задолженность и изменить сумму оплаты. Причем и за другого человека, если использовать его счет».

Данные с приборов учета предприятие автоматически получает и от прочих операторов. В том числе и от «Почты России», через которую при помощи операциониста рассчитывается с «Горводоканалом» около четверти абонентов.

С личным кабинетом - минимум движений

Если приведенные организации видят самым удобным для жителей способом оплаты - через «Сбербанк Онлайн», то «Газпром межрегионгаз Псков» - через личный кабинет на своем сайте.

Филиал обслуживает треть городских лицевых счетов - 33 тысячи.

«Так, прямо из дома можно ввести показания прибора учета, с помощью автоматики сосчитать, какая сумма понадобится, и без комиссии внести средства с банковской карты. То есть минимум движений», - отметили в компании.

Со слов представителей организации, онлайн с ней рассчитаться без переплаты можно еще и через интернет-сервис «Сбербанк Онлайн».

Кроме того, процент за такое посредничество не берут в отделениях Сбербанка, «Почты России», «Россельхозбанка» и при использовании банкоматов «Балтийского банка». В Великих Луках аналогично вносят плату через кассы «Единого расчетно-кассового центра», а в Печорах - через кассы предприятия «Благоустройство».

Также среди способов расчета за газоснабжение - и интернет-сервисы банков «Россия», «Промсвязьбанк», компании QIWI, «КиберПлат», «Яндекс.Деньги», «Рапида», «МоbiДеньги», «Мегафон», «A3», системы Handy bank, сети ComePay.

В филиале добавили, что не пользующиеся Сетью люди оплачивают услугу и в салонах-магазинах компаний «Евросеть», «Связной», «МТС», в пунктах платежей «Собинбанка», «Пробизнесбанка», «Темпбанка», «Банка Северный морской путь» и «Промсвязьбанка». А также через терминалы и банкоматы компаний «КиберПлат», QIWI, «Распида», «Элекснет», Сбарбанка, «Банка Российский Стандарт», «Абсолют Банка», «Собинбанка», «Пробизнесбанка», ComePay, «Европлат».

ГИС ЖКХ и «Сбербанк онлайн»

Примечательно, что поставщики услуг выделяют Государственную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) как единственную, по которой через интернет можно без комиссии рассчитаться по всем профильным направлениям сферы. В базе ГИС ЖКХ хранится все данные о начислениях. Однако большинство отмечает, что ей - «пока далеко до совершенства»: из-за сбоев.

С этим согласен и директор УК «Псковжилсервис», заключившей договоры со многими «ресурсниками», Андрей Тарасов: «Абонентам некомфортно на таком сайте. Там ничего не обновляется, все зависает, хоть на него и кучу денег потратили».

Самым удобным же способом оплаты ЖКУ руководитель компании называет «Сбербанк Онлайн».

«Проще «Сбербанка Онлайн», вообще ничего не нахожу. Он тоже показывает наши начисления - квитанция не нужна. И если получилось, что через этот сервис пользователь переплатил - управляющая компания все вернет. Нет никаких вопросов», - заключил Андрей Тарасов.

Алексей Назаров