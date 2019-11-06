Как удобнее псковичам платить за ЖКУ

Жители Псковской области нередко задаются вопросом, как без лишней головной боли рассчитаться за ту или иную ЖКХ-услугу. Причем у каждого на способ оплаты - свои вкусы. Когда в ноябре в редакцию пришло юбилейное, десятое сообщение по теме, корреспондент ПЛН решился на статью-маршрутизатор, в которой ответил на частые профильные вопросы.
О своих расчетных путях рассказали основные поставщики услуг в сфере ЖКХ: «Псковские тепловые сети» (ПТС), «Горводоканал», «Газпром межрегионгаз Псков» и «Экопром».
Разобраться с вопросом помог директор регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области «Экопром» - филиала группы компаний «Мехуборка» - Сергей Пайст.
«К сожалению, касс у нас пока нет. Терминалов - тоже. Сейчас ведем переговоры с банками, чьи терминалы могут принимать для нас наличные платежи», - отметил Сергей Пайст.
С его слов, клиенты организации могут сейчас так рассчитаться лишь в отделениях «Почты России». Руководитель филиала добавил, что с банком, созданным этим оператором почтовой сети, - «Почта Банком» - идут итоговые переговоры, чтобы пожилые жители удаленных населенных пунктов могли без комиссии вносить плату в почтовых отделениях.
«Однако большая часть населения региона дистанционно рассчитывается за наши услуги: c помощью интернет-банкинга (дистанционное обслуживание клиентов с предоставлением интернет-доступа к счетам и услугам банка, - ред.). Способ не вызывает никаких проблем, поэтому нет страшного в том, что мы пока не сделали в Сети личный кабинет с эквайрингом (прием безналичной оплаты, - ред.)», - добавил руководитель филиала.
Директор компании уточнил, что самый популярный вариант оплаты за обращение с отходами - через «Сбербанк Онлайн». И многие настраивают автоплатеж: ежемесячно списывается фиксированная сумма, по нормативу.
«Чтобы с интернет-банкингом, с такой системой, не специализирующейся на коммунальных платежах, не было сложностей - при использовании нужно указывать лицевой счет, о чем нередко забывают и потом получают квитанции с задолженностью. По прочим предоставленным данным невозможно идентифицировать человека», - подчеркнул Сергей Пайст.
Кто не применяет такую систему - может рассчитаться также в отделениях, терминалах банка. Кроме того, руководитель филиала подтвердил, что ГК «Мехуборка» разрабатывает специальное мобильное приложение, которое позволит абонентам выполнять сервисные операции.
Читателям, интересующимся способами оплаты счетов от Псковских тепловых сетей (ПТС), полезно знать, что, в отличие от регоператора по обращению с мусором, у этого муниципального предприятия приложение уже работает: «Можно передать показания счетчика, сумму начислений».
Кроме того, у ПТС есть касса, где отопление оплачивают без комиссии. Причем и наличными.
«С нами можно рассчитаться и через многие банки, но уже будет комиссия. Каждый из них устанавливает свой процент, - отметили в ПТС. - Также комиссия есть и на почте, где привыкли платить за наши услуги пожилые люди. У любой системы - свои клиенты. Кому как удобно».
В ресурсоснабжающей организации подчеркнули, что пока из-за ее специфики формированием и выпуском квитанций, ведением лицевых счетов и начислением сумм занимаются в основном управляющие компании (УК). Однако с 2019 года предприятие начало с частью клиентов работать непосредственно, по «прямым» договорам. И примерно от 20% лицевых счетов платежи идут сразу на расчетный счет ПТС.
Что касается псковского «Горводоканала», это муниципальное предприятие примерно год напрямую работает с лицевыми счетами, которых сейчас уже - больше 86 тысяч. Поэтому сотрудников организации особенно беспокоит внесенный законопроект о переходе жителей на единый платежный документ: «Это никак не повысит платежную дисциплину для нашего предприятия, не упростит ее. Скорее, запутает взаиморасчеты с потребителями, перешедшими на прямые договоры. К тому же комиссия может увеличиться».
Касса «Горводоканала», где принимают и безналичные деньги, а также - не берут комиссии, - на улице Советской Армии, 49-а. С понедельника по четверг - работает с 8:00 до 16:30, а в пятницу - с 8:00 до 15:30, обед - с 12:00 до 12:48.
«Через кассу предприятие принимает оплату сразу на свой расчетный счет, номер которого - на квитанциях, - сообщили в организации. - Если действовать через банки - они возьмут комиссию, но могут ее уменьшить владельцам карточек зарплатных проектов».
В «Горводоканале» подчеркнули, что 70% его абонентов услугу оплачивают через Сбербанк. Чтобы сделать это - нужно в отделении банка или в «Сбербанке Онлайн» традиционно указать номер лицевого счета: «Так, можно передать показания счетчиков, погасить задолженность и изменить сумму оплаты. Причем и за другого человека, если использовать его счет».
Данные с приборов учета предприятие автоматически получает и от прочих операторов. В том числе и от «Почты России», через которую при помощи операциониста рассчитывается с «Горводоканалом» около четверти абонентов.
Если приведенные организации видят самым удобным для жителей способом оплаты - через «Сбербанк Онлайн», то «Газпром межрегионгаз Псков» - через личный кабинет на своем сайте.
«Так, прямо из дома можно ввести показания прибора учета, с помощью автоматики сосчитать, какая сумма понадобится, и без комиссии внести средства с банковской карты. То есть минимум движений», - отметили в компании.
Со слов представителей организации, онлайн с ней рассчитаться без переплаты можно еще и через интернет-сервис «Сбербанк Онлайн».
Кроме того, процент за такое посредничество не берут в отделениях Сбербанка, «Почты России», «Россельхозбанка» и при использовании банкоматов «Балтийского банка». В Великих Луках аналогично вносят плату через кассы «Единого расчетно-кассового центра», а в Печорах - через кассы предприятия «Благоустройство».
Также среди способов расчета за газоснабжение - и интернет-сервисы банков «Россия», «Промсвязьбанк», компании QIWI, «КиберПлат», «Яндекс.Деньги», «Рапида», «МоbiДеньги», «Мегафон», «A3», системы Handy bank, сети ComePay.
В филиале добавили, что не пользующиеся Сетью люди оплачивают услугу и в салонах-магазинах компаний «Евросеть», «Связной», «МТС», в пунктах платежей «Собинбанка», «Пробизнесбанка», «Темпбанка», «Банка Северный морской путь» и «Промсвязьбанка». А также через терминалы и банкоматы компаний «КиберПлат», QIWI, «Распида», «Элекснет», Сбарбанка, «Банка Российский Стандарт», «Абсолют Банка», «Собинбанка», «Пробизнесбанка», ComePay, «Европлат».
Примечательно, что поставщики услуг выделяют Государственную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) как единственную, по которой через интернет можно без комиссии рассчитаться по всем профильным направлениям сферы. В базе ГИС ЖКХ хранится все данные о начислениях. Однако большинство отмечает, что ей - «пока далеко до совершенства»: из-за сбоев.
С этим согласен и директор УК «Псковжилсервис», заключившей договоры со многими «ресурсниками», Андрей Тарасов: «Абонентам некомфортно на таком сайте. Там ничего не обновляется, все зависает, хоть на него и кучу денег потратили».
Самым удобным же способом оплаты ЖКУ руководитель компании называет «Сбербанк Онлайн».
«Проще «Сбербанка Онлайн», вообще ничего не нахожу. Он тоже показывает наши начисления - квитанция не нужна. И если получилось, что через этот сервис пользователь переплатил - управляющая компания все вернет. Нет никаких вопросов», - заключил Андрей Тарасов.
Алексей Назаров