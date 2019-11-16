ЖКХ

В Пскове на реконструкцию очистных сооружений потратят около 48 млн рублей

В Пскове проведут капитальный ремонт аэротенков (VDK airtank system). Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчик - МП Пскова «Горводоканал». Начальная цена контракта - примерно 48,1 миллиона рублей из средств гранта по проекту «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2», в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014 - 2020», а также средств муниципального бюджета и собственных средств предприятия.

В перечне работ, которые необходимо завершить до 20 декабря: демонтаж технологического оборудования и монтаж дисковой аэрационной системы «Политар - 270 мм» (или эквивалент, в объеме 510 м).

По плану, второй этап ремонта начнется с 21 декабря 2019 года по 1 июля 2020 года. В этот этап входят работы по подаче сточных вод на аэротенки, автоматизации аэротенков, вторичному отстаиванию иловой смеси, электрооборудованию, кабельным и электромонтажным изделиям.

Дата подачи заявок для участия в аукционе - 15 ноября, а окончания - 25 ноября, когда и планируют провести аукцион.