ЖКХ

Минэнерго РФ подтвердило полную готовность Псковской области к зиме

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») получила паспорт готовности к отопительному сезону 2019-2020 годов. Соответствующий приказ подписан Минэнерго России. Документ подтверждает полную готовность к предстоящему осенне-зимнему периоду во всех 79 регионах присутствия, включая Псковскую область. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада.

МЭС Северо-Запада обслуживает в Псковской области 3 подстанции 330 кВ общей трансформаторной мощностью 1078 МВА и линии электропередачи напряжением 330 кВ общей протяженностью 0,883 тыс. км., в том числе межгосударственные транзиты, обеспечивающие переток электроэнергии в Эстонию и Латвию.

На ремонтную кампанию 2019 года в регионе было направлено 40 млн. рублей. На линиях электропередачи заменили 2 дистанционные распорки и выполнили усиление и ремонт 2 фундаментов опор. Проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности в объёме 568,7 гектар просеки ЛЭП, вырубка угрожающих падением на ВЛ деревьев в количестве 550 шт. На подстанциях Псковской области было отремонтировано 4 выключателя, 17 разъединителей и 1 компрессор.

В рамках исполнения Программ повышения надежности по инвестиционной деятельности выполнена замена 1 опоры ВЛ.

В рамках инвестиционной программы осуществлена замена более 40 масляных выключателей, отделителей и короткозамыкателей напряжением 110-220 кВ на ПС 330 кВ «Великорецкая», которая обеспечивает резервное энергоснабжение Пскова.

В целом по Единой национальной электросети за 10 месяцев 2019 года удельная аварийность снижена на 14%. Выполнены все запланированные мероприятия ремонтной программы.

В 2019 году Федеральная сетевая компания направила на финансирование ремонтной программы в сумме по всем регионам присутствия порядка 14,2 млрд рублей, что более чем на 1 млрд рублей превышает уровень предыдущего года. Проведены диагностика, ремонт и замена оборудования, в том числе ремонт 56 силовых трансформаторов и автотрансформаторов, 1,8 тыс. выключателей и 4,9 тыс. разъединителей. Расчищено от растительности 56,9 тыс. гектаров просек воздушных линий электропередачи. Усилен контроль на ЛЭП, подверженных интенсивному гололедообразованию.

Аварийный резерв укомплектован на 100%. Сформированы более 1 тыс. ремонтно-восстановительных бригад. В распоряжении предприятий магистральных электросетей находятся 605 резервных источников питания. Проведено более 700 противоаварийных учений и тренировок, включая совместные с региональными органами исполнительной власти и подразделениями МЧС России.