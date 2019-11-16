ЖКХ

Коммунальные службы Пскова готовы к зиме

Заседание комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности состоялось в администрации города Пскова под председательством главы администрации Александра Братчикова в понедельник, 18 ноября. Главными вопросами повестки стали безопасная эксплуатация газового оборудования и подготовка служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, к зимнему периоду, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

По первому вопросу с докладом выступил председатель комитета ГО и ЧС администрации города Пскова Владимир Воробьев. «Тема обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования из года в год продолжает быть актуальной. Профилактическая работа с населением ведется, но, к сожалению, до сих про фиксируются факты происшествий, связанных с неисправностью или неправильной эксплуатацией газового оборудования», - сообщил Владимир Воробьев. Он также отметил, что именно для отслеживания текущей обстановки и своевременного выявления проблем в сфере газоподачи, было принято решение собирать комиссию дважды в год. На текущий период обстановка в городе стабильная, чрезвычайных ситуаций и нарушений эксплуатации газового оборудования не зафиксировано, пострадавших нет.

Главный инженер АО «Газпром Газораспределение Псков» Ирина Александрова, в свою очередь, добавила, что не менее важным вопросом является осуществление своевременных проверок дымовых и вентиляционных каналов в домах жилого сектора города, а также просветительская работа с населением по эксплуатации и обслуживанию дымоходов и вентиляционных систем. В связи с этим члены комиссии рекомендовали управляющим организациям Пскова продолжить работу, направленную на повышение безопасности эксплуатации газового оборудования: техническое диагностирование, обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также диагностика внутренних газопроводов, отработавших срок эксплуатации.

Владимир Воробьев также обратил внимание присутствующих на необходимость заключения псковичами договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

О готовности города к зиме отчитался начальник управления городского хозяйства Николай Баринов. «Последний ветровал показал, насколько мы готовы к проявлениям стихии. Было зафиксировано около 100 аварийных объектов. В течение 7 дней службы полностью ликвидировали последствия урагана, движение при этом не перекрывалось - и маршрутный, и частный транспорт передвигался в обычном режиме», - подчеркнул начальник УГХ.

То же касается и готовности городских служб к зимнему периоду. Все необходимые контракты с подрядчиками заключены - с 1 декабря вступит в силу контракт, обеспечивающий вывоз снега на полигон. Снегоуборочная техника также готова к выполнению работ.

Об отоплении и подаче горячей воды в жилой фонд города в условиях мороза рассказали директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Александр Коростелев и директор «Горводоканала» Константин Болотин.

В целом городские службы готовы к функционированию и обеспечению безопасности и жизнедеятельности Пскова в зимний период. К такому заключению пришли участники совещания.