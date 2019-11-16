ЖКХ

По поручению губернатора отремонтируют кровлю в доме на улице Зверева в Великих Луках

Жители дома № 4/35 по улице Комсомольца Зверева в Великих Луках попросили губернатора региона Михаила Ведерникова оказать содействие в проведении капитального ремонта кровли, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с личного приема граждан главой региона.

По их словам, они неоднократно обращались в управляющую компанию.

«Просим ускорить капремонт, до 2024 года с такими проблемами мы не доживем», - обратился к губернатору житель дома.

Сергей Грахов пояснил, что в следующем году 4,5 млн рублей предусмотрено на ремонт теплоснабжения в этом доме, но можно их перенаправить на ремонт кровли.

Михаил Ведерников поручил отремонтировать кровлю в первую очередь и разработать предложения по ремонту теплоснабжения.

Сергей Грахов отметил, что для ремонта необходимо провести необходимые процедуры, собрание собственников, сбор необходимых документов.

«До конца августа кровля должна быть сделана, по теплу в середине 2020 года будет понятно», - заявил губернатор.