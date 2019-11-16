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Михаил Ведерников распорядился решить проблему с водоснабжением островской деревни Пальцево

21.11.2019 16:36|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поможет жителям деревни Пальцево Островского района решить вопрос с водоснабжением. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с личного приема граждан главой региона.

Жительница островской деревни рассказала, что в деревне нет воды, местные жители обращались в различные профильные ведомства, организации, но результата это не дало, а в деревне проживает около 26 человек.

Глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил, что в деревне планировали устанавливать колодец, но вода в нем не будет соответствовать санитарным требованиям.

По его словам, в начале деревни находится скважина с чистой водой, откуда можно провести водопровод, но в каждый дом воду подвести не представляется возможным. Это обойдется примерно в 1,2 млн рублей, но водой удастся обеспечить только 13 человек.

«Нужно комплексно решать проблему», - заявил глава региона и пояснил, что водой необходимо обеспечить всех жителей, а не часть.
По словам главы района, если прокладывать водопровод дальше, то сумма увеличится вдвое. Глава района заявил, что около 2,5 млн рублей нужно для обеспечения всей деревни водоснабжением.

«До 15 июня контрольный срок, чтобы все было реализовано. Если решать проблему, то для всех жителей деревни», - обозначил губернатор и пообещал, что, если будет возможно, проблему решат раньше обозначенного срока

Источник: Псковская Лента Новостей
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