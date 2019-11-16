ЖКХ

Областной комитет по региональному контролю и надзору разъяснил ситуацию с квитанциями от ООО «УК «Дружба»

Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области разъяснил ситуацию с расчетами по начислению платежей по многоквартирным домам, находившимся в управлении ООО «УК «Дружба».

В соответствии с требованиями части 3 статьи 200 Жилищного кодекса РФ в случае прекращения лицензии лицензиат обязан надлежащим образом исполнять обязанности по управлению многоквартирным домом, оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, отметили в комитете.

«Таким образом, все обязанности, которые существовали на момент прекращения действия лицензии ООО «УК «Дружба», по договорам, которые были заключены ООО «УК «Дружба» в целях управления многоквартирными домами, оказания услуг и(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества указанных многоквартирных домов, указанная организация обязана исполнять. Выставление платежных документов - это обязанность управляющей организации ООО «УК «Дружба» как исполнителя коммунальных услуг», - подчеркнули в комитете по региональному контролю и надзору Псковской области.

В соответствии с кодексом многоквартирный дом может управляться только одной управляющей организацией.

Как следует пункта 36 постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» при выборе новой управляющей организации надлежащим исполнением обязанности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг является внесение платы этой управляющей организации при наличии заключенного договора управления многоквартирным домом (ч. ч. 4, 6.1, 7 ст. 155, ч. ч. 1, 1.1 и 7 ст. 162 Кодекса).

В настоящее время многоквартирные дома, которые были включены в лицензию ООО «УК «Дружба», в лицензию иной управляющей организации не включены. Информация о заключении жителями указанных многоквартирных домов договоров управления с иной управляющей организацией в порядке, установленном кодексом, в комитет не поступала.

Следовательно, оснований для выставления платежных документов от имени иной управляющей организации не имеется.

За выставление платежных документов управляющей организацией в период, когда многоквартирный дом находился в управлении другой управляющей организации, частью 1 статьи 7.23.3 КоАП РФ установлена административная ответственность.